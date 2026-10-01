رایزنی وزیر خارجه ژاپن با عراقچی

جوان آنلاین: موتگی توشیمیتسو، وزیر امور خارجه ژاپن با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به صورت تلفنی رایزنی کرد.

به گزارش تسنیم، طبق گزارش وزارت امور خارچه ژاپن، موتگی با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران اظهار داشت که ژاپن همواره برای کاهش زودهنگام تنش، ثبات‌بخشی به وضعیت و دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک تلاش کرده و مایل است با همکاری کشور‌های ذی‌ربط، به روند دیپلماسی شتاب بخشد.

عراقچی نیز در این گفت‌و‌گو وضعیت کنونی مذاکرات با ایالات متحده و مواضع ایران را تشریح کرد.

هر دو وزیر تأکید کردند که به حفظ ارتباطات نزدیک برای دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک جهت حل‌وفصل این وضعیت ادامه خواهند داد.