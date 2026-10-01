تعداد نیروی کار ماهر خارجی در ژاپن رکورد زد

جوان آنلاین: بر اساس دادههای دولت ژاپن، تعداد اتباع خارجی شاغل تحت برنامه دولتی این کشور برای مقابله با کمبود نیروی کار در برخی بخشها به بالاترین سطح خود رسیده است. تا ژوئن، ۴۴۴ هزار و ۲۵۶ نفر تحت برنامه «نیروی کار ماهر مشخص» در ژاپن اقامت داشتند که نسبت به پایان دسامبر، ۱۳.۸ درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش ایسنا، ثبت این رکورد در شرایطی است که دولت سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، در تلاش است به نگرانیهای برخی رایدهندگان درباره افزایش شمار اتباع خارجی پاسخ دهد.
دادههای اداره خدمات مهاجرت ژاپن نشان میدهد، اگرچه تعداد نیروهای کار ماهر خاص به رکورد جدیدی رسیده، سرعت رشد آن همچنان کاهش یافته است. این نرخ در دوره مشابه دو سال گذشته بهترتیب ۱۶.۱ و ۱۸.۲ درصد بود.
این برنامه که در ۲۰۱۹ با هدف مقابله با کمبود نیروی کار در بخشهای نیازمند به جذب نیروی کار راهاندازی شد به اتباع خارجی شاغل در بخشهایی مانند ساختوساز و کشاورزی اجازه اقامت در ژاپن میدهد. بر اساس این دادهها، بیشترین تعداد نیروهای شاغل تحت این برنامه از ویتنام هستند و پس از آن اندونزی، میانمار، فیلیپین و چین قرار دارند.
دولت ژاپن در حال بازنگری گسترده در سیاستهای مربوط به اتباع خارجی و مهاجرت از برنامه دریافت هزینه از مسافران ورودی به ژاپن از ۲۰۲۸ تا سختتر کردن معیارهای صدور ویزا برای افرادی است که قصد زندگی و کار در این کشور را دارند. برخی از این تغییرات از روز پنجشنبه اجرا میشوند که افزایش هزینه درخواست اقامت دائم یکی از آنهاست.
بلومبرگ گزارش کرد، بر اساس دادههای وزارت دادگستری ژاپن، تعداد اتباع غیرژاپنی مقیم این کشور در اواخر ۲۰۲۵ برای نخستین بار از چهار میلیون نفر فراتر رفت که ۹.۵ درصد بیشتر از سال قبل بود. این رقم شامل دارندگان اقامت دائم، دانشجویان و همچنین نیروهای کاری است که در قالب برنامههای کوتاهمدت با هدف تامین نیروی کار خارجی برای مشاغل کارگری در ژاپن فعالیت میکنند.