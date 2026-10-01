جوان آنلاین: صادق ضیاییان در گفتوگو با خبرنگار، با اشاره به پیشبینی کلی بر اساس نقشههای همدیدی و آیندهنگری، اظهار کرد: پنجشنبه در سواحل دریای خزر، شمال غرب، دامنههای زاگرس مرکزی در غرب کشور، دامنههای جنوبی البرز در استانهای قزوین، البرز و تهران، رگبار پراکنده رخ میدهد. در مناطقی از جنوب شرق کرمان، شرق سیستان و بلوچستان و هرمزگان افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود. جمعه نیز در این مناطق وضعیت مشابهی ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، وی افزود: شنبه علاوه بر این مناطق، در شمال خوزستان و چهارمحال و بختیاری نیز رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود. در شمال استانهای قزوین، البرز و تهران بارش شدت خواهد داشت و بهتدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش در گیلان و مازندران نیز تقویت میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: یکشنبه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، وزش باد همراه با کاهش دما و بارش باران گاهی رگبار پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: همچنین در ارتفاعات زاگرس در جنوب غرب، مرکز، شرق و شمال شرق کشور افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده انتظار میرود و در اواخر وقت از میزان بارندگی در این مناطق کاسته میشود.
به گفته ضیاییان دوشنبه تنها در سواحل دریای خزر و شمال خراسان رضوی بارندگی خفیف و پراکنده خواهد بود و اوایل شب افزایش ابر و رگبار در برخی نقاط شمال غرب آغاز میشود.
وی تاکید کرد: همچنین شنبه و یکشنبه در غرب، دامنههای جنوبی البرز در شرق و جنوب شرق وزش باد شدید پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: از جمعه و روز شنبه شمال خلیج فارس و بعدازظهر شنبه و روز یکشنبه دریای خزر مواج خواهد بود.
ضییایان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۱۰ مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد از بعدازظهر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۱۱ مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
وی گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۴۲ درجه سانتیگراد گرمترین و همدان با دمای ۸ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.