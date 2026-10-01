کد خبر: 1382304
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تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
اقتصاد » اخبار کلی

تداوم بارش‌ها در نقاطی از کشور طی روز‌های آتی/ تقویت بارش‌ها در ۲ استان شمالی از شنبه

2 رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به تداوم بارش‌های پراکنده در بخش‌هایی از کشور طی روز‌های آینده، از تشدید بارش در شمال استان‌های قزوین، البرز و تهران طی شنبه خبر داد و گفت: در برخی مناطق جنوب شرق نیز رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری، اظهار کرد: پنجشنبه در سواحل دریای خزر، شمال غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی در غرب کشور، دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران، رگبار پراکنده رخ می‌دهد. در مناطقی از جنوب شرق کرمان، شرق سیستان و بلوچستان و هرمزگان افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. جمعه نیز در این مناطق وضعیت مشابهی ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، وی افزود: شنبه علاوه بر این مناطق، در شمال خوزستان و چهارمحال و بختیاری نیز رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. در شمال استان‌های قزوین، البرز و تهران بارش شدت خواهد داشت و به‌تدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش در گیلان و مازندران نیز تقویت می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: یکشنبه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، وزش باد همراه با کاهش دما و بارش باران گاهی رگبار پیش‌بینی می‌شود. 

وی ادامه داد: همچنین در ارتفاعات زاگرس در جنوب غرب، مرکز، شرق و شمال شرق کشور افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده انتظار می‌رود و در اواخر وقت از میزان بارندگی در این مناطق کاسته می‌شود.

به گفته ضیاییان دوشنبه تنها در سواحل دریای خزر و شمال خراسان رضوی بارندگی خفیف و پراکنده خواهد بود و اوایل شب افزایش ابر و رگبار در برخی نقاط شمال غرب آغاز می‌شود. 

وی تاکید کرد: همچنین شنبه و یکشنبه در غرب، دامنه‌های جنوبی البرز در شرق و جنوب شرق وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: از جمعه و روز شنبه شمال خلیج فارس و بعدازظهر شنبه و روز یکشنبه دریای خزر مواج خواهد بود. 

ضییایان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۱۰ مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد از بعدازظهر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۱۱ مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۴۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و همدان با دمای ۸ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

برچسب ها: بارش باران ، گرد و خاک ، رعد و برق
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