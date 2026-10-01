کارت بانکی به جایگاه بنزین رسید+ جزئیات طرح جدید

جوان آنلاین: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از آغاز اجرای آزمایشی طرح «شناسهدار کردن کارتهای اضطرار جایگاهها» در ۵۴ جایگاه منتخب شهر تهران خبر داد.
بر اساس اطلاعیه این شرکت، اجرای این طرح در راستای تحقق اهداف هوشمندسازی نظام توزیع سوخت انجام شده و هدف آن تسهیل فرآیند سوختگیری، کاهش صفهای انتظار، افزایش شفافیت و فراهم کردن زمینه مدیریت بهینه مصرف سوخت است.
در فرآیند جدید، متقاضی میتواند با قرار دادن کارت بانکی شخصی خود در دستگاه کارتخوان (POS) و پس از احراز هویت، بدون واسطه سوختگیری کند. این شیوه میتواند سرعت سوختگیری را افزایش داده و از تصدیگری جایگاهداران در این فرآیند بکاهد. در حال حاضر حدود ۴۰ درصد سهم سوختگیری کشور از طریق کارتهای اضطرار جایگاهها انجام میشود.
این شرکت اعلام کرده که اجرای طرح جدید علاوه بر تسهیل سوختگیری، با هدف ایجاد شفافیت در دادههای هویتی و مکانی و همچنین بسترسازی برای اجرای سیاستهای بهینه مدیریت مصرف و جلوگیری از انحراف مصرف انجام میشود.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران همچنین با قدردانی از همراهی مردم در اجرای مرحله آزمایشی این طرح، اعلام کرده است که اقدامات انجامشده با هدف ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از سرمایههای ملی صورت گرفته و اشکالات احتمالی مرحله آزمایشی نیز بهزودی برطرف خواهد شد.