هشدار زردرنگ هواشناسی برای رگبار و رعدوبرق در ۱۷ استان

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از تشدید فعالیت سامانه بارشی از روز جمعه (۱۰ مهر) تا شنبه (۱۱ مهر) در بخش‌هایی از شمال، غرب، جنوب و شرق کشور خبر داد و نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌های فصلی و اختلال در تردد جاده‌ای هشدار داد.

جوان آنلاین: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۵۴ سازمان هواشناسی، از روز جمعه (۱۰ مهر) جنوب استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، کردستان، ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز و تهران، گیلان و مازندران، جنوب غرب کرمان، جنوب شرق فارس، شرق و شمال هرمزگان و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

فعالیت سامانه بارشی روز شنبه (۱۱ مهر) نیز در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و زنجان، گیلان، مازندران، دامنه و ارتفاعات گلستان، کردستان، لرستان، شمال خوزستان، غرب اصفهان، شمال استان‌های قزوین، البرز و تهران، جنوب و جنوب غرب کرمان، شمال هرمزگان و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.

بر اساس این هشدار، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت از مخاطرات مورد انتظار در مناطق تحت تأثیر این سامانه است.

سازمان هواشناسی همچنین نسبت به احتمال جاری شدن روان‌آب و سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه هشدار داده است. شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و آسیب به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی نیز از دیگر مخاطرات احتمالی اعلام شده است.

در این شرایط، سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری و از سفر‌های غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر پرهیز کنند.

همچنین بر احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین‌شهری و آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها تأکید شده است.

سازمان هواشناسی همچنین بر اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور، خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی تأکید کرده است.