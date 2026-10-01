هشدار زردرنگ هواشناسی برای رگبار و رعدوبرق در ۱۷ استان

جوان آنلاین: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۵۴ سازمان هواشناسی، از روز جمعه (۱۰ مهر) جنوب استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، کردستان، ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز و تهران، گیلان و مازندران، جنوب غرب کرمان، جنوب شرق فارس، شرق و شمال هرمزگان و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار میگیرند.
فعالیت سامانه بارشی روز شنبه (۱۱ مهر) نیز در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و زنجان، گیلان، مازندران، دامنه و ارتفاعات گلستان، کردستان، لرستان، شمال خوزستان، غرب اصفهان، شمال استانهای قزوین، البرز و تهران، جنوب و جنوب غرب کرمان، شمال هرمزگان و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.
بر اساس این هشدار، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت از مخاطرات مورد انتظار در مناطق تحت تأثیر این سامانه است.
سازمان هواشناسی همچنین نسبت به احتمال جاری شدن روانآب و سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه هشدار داده است. شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و آسیب به سازههای موقت و محصولات کشاورزی نیز از دیگر مخاطرات احتمالی اعلام شده است.
در این شرایط، سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری و از سفرهای غیرضروری، فعالیتهای طبیعتگردی و جابهجایی عشایر پرهیز کنند.
همچنین بر احتیاط در فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پلها و کانالها در محورهای مواصلاتی بینشهری و آمادگی شهرداریها برای پاکسازی کانالها تأکید شده است.
سازمان هواشناسی همچنین بر اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور، خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمهکاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی تأکید کرده است.