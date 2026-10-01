کد خبر: 1382299
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تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۷
اقتصاد » اخبار کلی

میدری: مطالبات بازنشستگان با دستور ویژه رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود

36 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نگاه دولت به موضوع سالمندی، نگاهی روشن و راهبردی است، گفت: مطالبات و دغدغه‌های بازنشستگان که در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور مطرح شد، به صورت ویژه در حال پیگیری است و جلسات تکمیلی برای تحقق این درخواست‌ها برگزار خواهد شد.

جوان آنلاین: احمد میدری روز پنجشنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی سالمندان با بیان اینکه افزایش طول عمر از دستاورد‌های بشری و نعمتی الهی است، اظهار داشت: سالمندی، موضوعی جهانی است و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ از این رو دولت چهاردهم با اهتمام ویژه و با محوریت معاون اول رئیس‌جمهور جلسات شورای ملی سالمندان را به صورت مرتب برگزار می‌کند تا موضوعات این حوزه با دقتی فراتر از ادوار گذشته پیگیری شود.

وی با اشاره به دیدار اخیر رئیس‌جمهور با جمعی از نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری، افزود: در آن جلسه، رئیس‌جمهور با حوصله تمام نکات و درد دل‌های این قشر شریف را شنید و تمام مطالبات جمع‌آوری شده برای پیگیری‌های بعدی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. ما نیز در وزارت کار برای پیگیری گام‌به‌گام این مطالبات، برگزاری جلسات مجدد با رئیس‌جمهور را در دستور کار داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح برنامه‌های کلان دولت برای تکریم و بهره‌مندی از توانمندی‌های سالمندان، گفت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که شخص رئیس‌جمهور دنبال می‌کند، بحث محله‌محوری است. هدف ما این است که با احیای ظرفیت‌های محلی، از تجربه و اندوخته‌های گران‌بهای سالمندان در کوچک‌ترین نهاد اجتماعی پس از خانواده، یعنی محله، بهره‌مند شویم.

میدری یادآور شد: قصد داریم با همکاری شهرداری‌ها و نهاد‌های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد، از فضا‌هایی نظیر مدارس، مساجد و پارک‌ها برای جاری‌سازی این شبکه استفاده کنیم تا سالمندان احساس کنند کماکان محور فعالیت‌های اجتماعی هستند.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه سلامت در دوران سالمندی، خاطرنشان کرد: بخش عمده هزینه‌های درمان در دوران سالمندی رخ می‌دهد و این ذات اجتناب‌ناپذیر این دوره از حیات است. رئیس‌جمهور به طور خاص بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده را پیگیری می‌کند تا از این طریق بتوانیم هزینه‌های درمان را برای همه اقشار، به‌ویژه سالمندان کشور، کنترل و مدیریت کنیم.

میدری در خصوص وضعیت معیشتی سالمندان تاکید کرد: اقدامات اقتصادی صورت‌گرفته نظیر افزایش حقوق بازنشستگان در برابر تورم شدید کشور کافی نیست و ما واقفیم که قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته است. برنامه دولت این است که با تغییر در مجموعه سیاست‌های اقتصادی و روابط بین‌الملل، تورم را کنترل کرده و قدرت خرید این عزیزان را حفظ کند.

وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی با اشاره به حل چالش‌های میان‌دستگاهی گفت: یکی از ویژگی‌های دولت، هماهنگی بین نهاد‌های خدمات‌رسان است. خوشبختانه با روحیه تعاملی رئیس‌جمهور و همکاری نزدیک با وزارت بهداشت، تقسیم کار مشخصی میان وزارت بهداشت در بخش درمان و سازمان بهزیستی در بخش اجتماعی صورت گرفته که این هماهنگی می‌تواند نقش بسزایی در بهبود وضعیت سالمندان ایفا کند.

وی ادامه داد: مسئولیت ما در قبال سالمندان، ادای دین و وظیفه است و مجموعه دولت تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا با کاهش بار مشکلات، شرایطی فراهم شود که سالمندان عزیز، پرانرژی و با عزت در کانون خانواده و جامعه حضور داشته باشند.

برچسب ها: وزیر تعاون ، مطالبات بازنشستگان ، رئیس جمهور
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