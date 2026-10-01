سهام فورد تمام رشد امسال خود را پس داد

رشد ۴۵ درصدی سهام شرکت فورد که در اوایل سال جاری میلادی شکل گرفته بود، از بین رفته، زیرا فشار‌های اقتصادی بر خودروسازان آمریکایی افزایش یافته است.

جوان آنلاین: رشد ۴۵ درصدی سهام شرکت فورد که در اوایل سال جاری میلادی شکل گرفته بود، از بین رفته است؛ زیرا فشار‌های اقتصادی بر خودروسازان آمریکایی افزایش یافته و امید سرمایه‌گذاران به درآمدزایی قابل توجه فورد از موج هوش مصنوعی کاهش یافته است.

به گزارش مهر، به نوشته بلومبرگ، سهام فورد روز چهارشنبه تا ۲.۸ درصد کاهش یافت و در جریان معاملات به کمتر از ۱۱.۹۹ دلار رسید؛ سطحی که پایین‌ترین قیمت از ماه مه محسوب می‌شود. این کاهش باعث شد آخرین بخش از رشد ۴۵ درصدی سهام این شرکت که در اوایل سال شکل گرفته بود، از بین برود.

سرمایه‌گذاران در مقطعی به این امید روی سهام فورد سرمایه‌گذاری کردند که کسب‌وکار ذخیره‌سازی انرژی این شرکت بتواند قرارداد‌های سودآوری با شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده منعقد کند.

این خوش‌بینی پس از آن شکل گرفت که تحلیلگران مورگان استنلی اعلام کردند فعالیت فورد در حوزه ذخیره‌سازی انرژی می‌تواند از افزایش نیاز شرکت‌های هوش مصنوعی به زیرساخت‌های انرژی سود ببرد.

فورد در کنار برخی شرکت‌های صنعتی و خودرویی دیگر در مقطعی از موج سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی منتفع شد. سرمایه‌گذاران به دنبال شرکت‌هایی بودند که بتوانند از افزایش تقاضا برای برق و زیرساخت‌های مورد نیاز مراکز داده بهره ببرند.

با این حال، افزایش فشار‌های اقتصادی بر خودروسازان آمریکایی و کاهش امید‌ها درباره قرارداد‌های بزرگ حوزه ذخیره‌سازی انرژی باعث شده است بخشی از این رشد سهام از بین برود.

بلومبرگ همچنین اشاره کرده است که موج سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی تنها به شرکت‌های فناوری و تراشه‌ساز محدود نمانده و برخی شرکت‌های صنعتی نیز از این روند بهره برده‌اند؛ موضوعی که موجب افزایش ارزش سهام شرکت‌هایی مانند فورد و کاترپیلار در مقاطع مختلف شده است.

سهام فورد اکنون تحت تأثیر همزمان دو عامل قرار دارد؛ از یک سو چشم‌انداز تقاضا برای زیرساخت‌های انرژی مرتبط با هوش مصنوعی و از سوی دیگر فشار‌های موجود بر صنعت خودروی آمریکا.