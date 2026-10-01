فرانسه و آلمان در حال نزدیک شدن به توافقی جامع برای بازنگری در سیاست‌های خودرویی اتحادیه اروپا هستند.

جوان آنلاین: فرانسه و آلمان در حال نزدیک شدن به توافقی جامع برای بازنگری در سیاست‌های خودرویی اتحادیه اروپا هستند؛ مذاکراتی که می‌تواند بر مقررات انتشار آلایندگی، خودرو‌های موتور احتراقی و حمایت از تولیدکنندگان اروپایی اثر بگذارد.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش فایننشال تایمز، کمیسیون اروپا مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها را برای بازنگری در سیاست‌های صنعت خودرو مطرح کرده که از جمله آنها بررسی روند حذف خودرو‌های دارای موتور احتراقی و تعیین الزاماتی برای تولید خودرو در داخل اتحادیه اروپا به‌منظور برخورداری از حمایت‌های دولتی است.

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که صنعت خودروی اروپا با کاهش تقاضا و افزایش رقابت خودروسازان چینی، به‌ویژه در بخش خودرو‌های برقی، مواجه است.

آلمان به دنبال انعطاف بیشتر در اهداف کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن برای سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۳۵ است. برلین همچنین خواهان آن است که مقررات جدید، استفاده از سوخت‌های جایگزین و خودرو‌های هیبریدی شارژی را بیشتر در نظر بگیرد و اهداف مربوط به برقی‌سازی ناوگان شرکت‌ها الزام‌آور نباشد.

فرانسه نیز آمادگی خود را برای انعطاف در اهداف انتشار کربن اعلام کرده، اما در مقابل خواهان آن است که حمایت‌های دولتی و قرارداد‌های عمومی به سمت خودروسازانی هدایت شود که در داخل اروپا سرمایه‌گذاری می‌کنند.

یکی دیگر از محور‌های اختلاف میان دو کشور، طرح موسوم به «ساخت اروپا» است. فرانسه بر رویکردی تأکید دارد که اولویت را به تولیدکنندگان اتحادیه اروپا بدهد، در حالی که آلمان خواهان در نظر گرفتن کالا‌های تولیدشده در کشور‌های دارای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا نیز در این چارچوب است.

فایننشال تایمز گزارش داده است که مقام‌های اروپایی معتقدند این موضوعات به یکدیگر مرتبط شده‌اند و دستیابی به توافق درباره مجموعه مقررات خودرویی بدون حل اختلافات میان فرانسه و آلمان دشوار خواهد بود.

مذاکرات پاریس و برلین در شرایطی ادامه دارد که آینده خودرو‌های موتور احتراقی، سرعت گذار به خودرو‌های برقی و نحوه حمایت از خودروسازان اروپایی در برابر رقبای چینی به یکی از مسائل اصلی سیاست صنعتی اتحادیه اروپا تبدیل شده است.