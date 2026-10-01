کد خبر: 1382275
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تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۱
سیاست » اخبار کلی

پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرارسیدن هفته انتظامی

6 رئیس سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرارسیدن هفته انتظامی پیامی صادر کرد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرارسیدن هفته انتظامی پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته انتظامی، فرصتی برای پاسداشت مجاهدت‌ها و تلاش‌های خالصانه مردان و زنان غیوری است که در مسیر تأمین امنیت، آرامش و آسایش مردم، مسئولیت سنگین حراست از نظم عمومی و صیانت از امنیت جامعه را بر دوش دارند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توان رزم و دفاع نیرو‌های جهادی و مخلص در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور مسئولانه و فداکارانه در میدان‌های مختلف، از مقابله با تهدیدات و ناامنی‌ها تا خدمت‌رسانی به مردم، نقش مؤثری در تحکیم امنیت کشور به ویژه مرز‌های کشور عزیزمان ایفا کرده و نیز با نثار جان خود، برگ‌های درخشانی از ایثار و فداکاری را در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی به یادگار گذاشته‌اند.

امروز که دشمنان ملت ایران با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین جنگ ترکیبی، امنیت، وحدت و انسجام اجتماعی کشور را هدف قرار داده‌اند، هوشیاری، همدلی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول و آحاد مردم، بیش از گذشته ضرورت دارد. بی‌تردید تداوم امنیت پایدار، در گرو حضور مقتدرانه نیرو‌های انتظامی در کنار مردم و تقویت پیوند میان جامعه و حافظان امنیت و حمایت از مدافعین امنیت می‌باشد.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انتظامی و تمامی شهدای عرصه امنیت و اقتدار کشور، فرارسیدن هفته انتظامی را به فرماندهان، افسران، درجه‌داران، کارکنان و خانواده‌های صبور و فداکار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض نموده و از مجاهدت شبانه روزی آن عزیزان تقدیر و تشکر نموده و از درگاه خداوند متعال، سربلندی، عزت و توفیق روزافزون این مجاهدان عرصه امنیت را در مسیر خدمت به ملت شریف ایران و تحقق آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی مسئلت دارم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین

برچسب ها: حجت الاسلام والمسلمین طائب ، سازمان بسیج مستضعفین ، هفته نیروی انتظامی
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