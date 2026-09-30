جدیدترین ادعای ضدایرانی نخست وزیر انگلیس

نخست‌وزیر انگلیس در راستای ادعا‌های واهی و بدون سند و مدرک محور آمریکایی- صهیونی، مدعی شد که تهران در حادثه فرفورد دست داشته است!

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری راشا تودی، اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس هم‌نوا با ادعا‌های واهی و بدون سند و مدرک محور آمریکایی- صهیونی امروز چهارشنبه ادعا کرد: شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران در حمله به پایگاه «آر.‌ای. اف فرفورد» (RAF Fairford) نقش داشته است!

به گزارش مهر، نخست‌وزیر انگلیس بر خلاف بیانیه‌های پیشین نهاد‌های اطلاعاتی و پلیس کشورش مدعی شد که لندن معتقد است ایران در حادثه پایگاه نیروی هوایی «راف فرفورد» نقش داشته است.

وی جزئیات بیشتری را در این خصوص ارائه نکرد.

این در حالیست که وس استریتینگ، وزیر دفاع انگلیس دیروز در پاسخ به پرسشی درباره ادعای احتمال ارتباط ایران با بازداشت ۵ نفر در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی فرفورد گفته بود: بسیار نادرست است که درباره انگیزه این افراد گمانه‌زنی کند.

پایگاه فرفورد در حدود ۱۶۰ کیلومتری غرب لندن قرار دارد و یکی از چند پایگاه انگلیس که نیروی هوایی آمریکا بر اساس توافقی مربوط به دهه ۱۹۵۰ از آنها استفاده می‌کند.