جوان آنلاین: واشنگتن پست شامگاه چهارشنبه در گزارشی ابتدا ضمن اشاره به وقایع تاریخی ایالات متحده این چنین استدلال کرد: در سال ۲۰۰۶، در حالیکه آمریکاییها از جورج دبلیو بوش، رئیسجمهور وقت و یک جنگ اشتباه خسته شده بودند، دموکراتها کنترل کنگره را به دست گرفتند. صبح روز بعد از انتخابات، بوش وزیر دفاع را برکنار کرد و گفت که زمان برای رهبری جدید در پنتاگون مناسب است. امسال نیز نشانهها حاکی از موج احتمالی تغییرات است و ظاهرا پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا یکی از افرادی خواهد بود که برکنار میشود.
به گزارش ایسنا، این روزنامه آمریکایی به نشانهها و پیشنیازهای دیگری برای اخراج احتمالی هگست اشاره کرد و نوشت: در پنتاگون مقامات ارشد نظامی و غیرنظامی به جای ادامه کار برای پیت هگست، استعفا داده یا بازنشسته شدهاند. در کنگره نیز قانونگذاران هر دو حزب امسال قطعنامههای استیضاح را ارائه کردهاند و دموکراتها وعده دادهاند که در صورت بازپسگیری مجلس، سیلی از جلسات استماع عمومی و تحقیقات را برگزار کنند. یک نظرسنجی اخیر از سوی اکونومیست-یوگاو نشان داد که اکثر رایدهندگان از استیضاح وزیر جنگ حمایت میکنند.
واشنگتن پست تاکید کرد: وقتی گرد و غبار انتخابات میاندورهای فروکش کند، محبوبیت پایین هگست خود را نشان خواهد داد. با این حال، اگرچه کنار گذاشتن هگست ممکن است دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا را از یک دردسر سیاسی خلاص کند، اما عواقب دوران تصدی وزیر جنگ را که پس از او ادامه خواهد داشت، از بین نمیبرد و ازجمله این موارد میتوان به جنگ علیه ایران، سیاسی شدن ارتش ایالات متحده و جنگ فرهنگی در داخل پنتاگون اشاره کرد.
این رسانه آمریکایی چنین تغییراتی را محتمل دانست و استدلال کرد که انتخابات میاندورهای اغلب به عنوان یک همهپرسی در مورد رئیسجمهور تلقی میشود، بنابراین تغییرات در کابینه غیرمعمول نیست.
واشنگتن پست در پایان نوشت: اگرچه به نظر میرسد پیت هگست همچنان مورد لطف دونالد ترامپ است، اما برای یافتن جایگزینی برای وزیر جنگ نیازی به جستوجوی زیاد نیست. به کریستی ال. نوئم، وزیر سابق امنیت داخلی آمریکا میتوان نگاه کرد؛ وفاداری بیچونوچرا و ظاهر جذاب او با ترجیح ترامپ برای انتصابات سطح بالا مطابقت دارد.