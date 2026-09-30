سید عمار حکیم در روز حاکمیت عراق: امنیت منطقه، امنیت ما است

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، در مراسم روز حاکمیت عراق به مناسبت پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی مبارزه با داعش، با گرامیداشت فداکاریهای ملت عراق در رویارویی با تروریسم داعشی، تأکید کرد که این رویارویی مقطعی درخشان در تاریخ عراق بوده و بر ضرورت استقلال تصمیمگیری در سطح ملی تأکید کرد.
به گزارش مهر، وی در ادامه، شهدای عراق را در صدر کسانی دانست که باید در این مناسبت از آنان یاد شود و گفت که آنان جان خود را فدا کردند تا عراق امن و سربلند باقی بماند.
رئیس جریان حکمت ملی عراق همچنین نقش مرجعیت اعلای دینی در نجف اشرف و فتوای مقدس آن و تأثیر چشمگیر این فتوا در حفظ یکپارچگی، پیوند و همبستگی ملت عراق را مورد تمجید قرار داد.
حکیم همچنین رشادت و دلاوری نیروهای مسلح عراق، از ارتش و پلیس و دستگاه مبارزه با تروریسم تا حشد شعبی، پیشمرگه، حشد عشایری و نیروهای مقاومت را گرامی داشت و تأکید کرد که نتیجه فداکاریهای این نیروها، شکست تروریسم و پایان شرارت آن بود.
وی تأکید کرد که مؤلفههای حاکمیت زمانی تکمیل میشود که سلطه اجرای قانون فقط و فقط در اختیار حکومت و قدرت در انحصار حکومت و نهادهای مشروع آن باشد و تصمیمگیری درباره جنگ و صلح نیز تصمیمی ملی باشد که نهادهای قانونی بر اساس منافع عالی عراق و ملت آن اتخاذ کنند.
رئیس جریان حکمت ملی عراق عنوان کرد که پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی، ضرورت ادامه تقویت توانمندیهای ملی، پیشرفت نهادهای نظامی و امنیتی، تقویت فعالیتهای اطلاعاتی و حفظ آمادگی دائمی برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از بازگشت آن را دوچندان میکند.
حکیم حلوفصل جدی مسئله سلاح خارج از چارچوب دولت را لازمه این مسئولیت ملی دانست و گفت که این امر برای تقویت حاکمیت قانون، حفاظت از امنیت جامعه و دور نگه داشتن عراق از نزاعها و پیامدهای آنها در درازمدت ضروری است.
وی تأکید کرد که روز حاکمیت عراق فقط به معنای پایان یک مأموریت بینالمللی نیست، بلکه به معنای آغاز مرحلهای ملی و تازه است.
رئیس جریان حکمت ملی عراق گفت که حاکمیت واقعی با آمدن و رفتن نیروهای خارجی سنجیده نمیشود، بلکه با استقلال تصمیمگیری عراق، قرار داشتن امنیت کشور در دست نیروهای خود و فعالیت اقتصاد عراق به دور از بحرانهای دیگران سنجیده میشود.
حکیم افزود که در منطقهای که عرصههای نزاع در آن گسترده است، حفاظت از عراق مستلزم آن است که این کشور به عرصه تصفیهحساب، مبدأ تهدید علیه دیگران یا گذرگاه جنگ دیگران تبدیل نشود و تصمیمگیری درباره جنگ و صلح، حفاظت از مرزها و آسمان کشور و انحصار قدرت و سلاح فقط و فقط در اختیار حکومت و نهادهای قانونی آن باشد.
وی در همین چارچوب تأکید کرد که حلوفصل مسئله سلاح خارج از چارچوب حکومت باید از طریق گفتوگو و تفاهم و با حفاظت از فداکاریهای کسانی صورت گیرد که در برابر تروریسم از عراق دفاع کردند.
رئیس جریان حکمت ملی عراق گ تصریح کرد که این روند به معنای نادیده گرفتن احدی نیست، بلکه به معنای تکمیل حاکمیت و تثبیت قدرت حکومت است.
حکیم با بیان اینکه عراق گام مهمی در مسیر بازیابی حاکمیت خود برداشته است، گفت که اکنون نوبت دستاورد دشوارتر، یعنی ساختن حکومتی توانمند در حفاظت از حاکمیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور است.
وی تأکید کرد که عراق باید به کشوری باثبات در منطقهای پرتنش تبدیل شود و نه میدان تنشها و بحرانها.
رئیس جریان حکمت ملی عراق افزود که کشوری که امروز به حاکمیت خود افتخار میکند، بهخوبی از ارزش همکاری با همسایگان عربی و منطقهای و جامعه جهانی آگاه است و برای برقراری روابط متوازن با کشورهای دوست و برادر بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک تلاش میکند.
حکیم تثبیت حاکمیت عراق، خودداری از دخالت در امور داخلی دیگران و جلوگیری از تبدیل شدن عراق به مبدأ تعرض علیه هر کشوری را از اصول مورد تأکید این کشور دانست.
وی خاطرنشان کرد: امنیت منطقه، امنیت ماست و تأمین پایدار منافع کشورهای منطقه بخش مهمی از منافع، امنیت و ثبات عراق است.
رئیس جریان حکمت ملی عراق همچنین از هرگونه تلاش بینالمللی و منطقهای در کمک به مردم عراق در جنگ با تروریسم تقدیر و تأکید کرد که عراق در مرحله پیش رو در پی گسترش روابط دوجانبه بر اساس نیازها و اولویتهای خود و به نحوی است که از استقلال تصمیم ملی صیانت شود.
حکیم در پایان پیام عراق به جهان را روشن دانست و گفت که عراق در هر تلاشی برای تثبیت امنیت و ثبات شریک است، صدایی برای گفتوگو و عرصهای برای همگرایی است و حکومتی دارد که به شایستگی برای کاهش تنشها و برقراری روابط مبتنی بر همکاری و احترام متقابل تلاش میکند.