جوان آنلاین: الکسی لیخاچف، مدیرعامل روس‌اتم شامگاه چهارشنبه پس از جلسه‌ای پشت در‌های بسته با کارشناسان بین‌المللی در باشگاه گفت‌وگوی والدای در نزدیکی مسکو به خبرنگاران گفت: من احترام زیادی برای صنعت ما، صنعت هسته‌ای ما، برای آنچه انجام می‌دهیم و برای روسیه به عنوان نه تنها حامل دانش هسته‌ای، بلکه اگر اجازه دهید بگویم، حامل اخلاق هسته‌ای نیز می‌بینم.

بع گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری ریانووستی، مدیرعامل روس‌اتم در ادامه تاکید کرد: روسیه همیشه در فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای پیشرو بوده است و ما همیشه سخاوتمندانه این را با شرکای خود به اشتراک گذاشته‌ایم و همچنان به اشتراک می‌گذاریم. این اخلاق هسته‌ای است. ما برای آن ارزش قائلیم، آن را توسعه می‌دهیم و آن را به جهان منتقل می‌کنیم و من بسیار امیدوارم که امروز متحدان و حاملان بیشتری از این اخلاق هسته‌ای خود داشته باشیم.

مدیرعامل روس‌اتم افزود: در حوزه فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، روسیه آموزش، دانش، فناوری‌های جدید و حاکمیت فناوری را با نهایت احترام به شرکای خود به کشور‌های دیگر ارائه می‌دهد.