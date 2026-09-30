جوان آنلاین: رزمندگان حزب الله لبنان در پیامی به شیخ نعیم قاسم، دبیرکل این جنبش، بیعت خود را با آرمانهای مقاومت و دبیرکل حزب الله تجدید کردند.
به گزارش تسنیم، رزمندگان مقاومت خطاب به شیخ نعیم قاسم اعلام کردند: اگر دستور دهید که با پیکرهایمان این سرزمین را بکاریم و تکان نخوریم، در آنجا که باید خواهیم بود.
مجاهدان مقاومت تأکید کردند: ما مطیع امر شما و در تمامی میدانها آمادهایم؛ ما سلاح را زمین نگذاشته و نخواهیم گذاشت.
در ادامه این پیام، رزمندگان مقاومت خطاب به مردم لبنان اعلام کردند: ما صبر و فداکاری شما را برای این سرزمین ارج مینهیم و عهد میبندیم که خون و جان خود را فدای عزت و کرامت شما کنیم.