رزمندگان حزب الله لبنان در پیامی به شیخ نعیم قاسم بر ادامه مقاومت و مبارزه تاکید کردند.

جوان آنلاین: رزمندگان حزب الله لبنان در پیامی به شیخ نعیم قاسم، دبیرکل این جنبش، بیعت خود را با آرمان‌های مقاومت و دبیرکل حزب الله تجدید کردند.

به گزارش تسنیم، رزمندگان مقاومت خطاب به شیخ نعیم قاسم اعلام کردند: اگر دستور دهید که با پیکرهایمان این سرزمین را بکاریم و تکان نخوریم، در آنجا که باید خواهیم بود.

مجاهدان مقاومت تأکید کردند: ما مطیع امر شما و در تمامی میدان‌ها آماده‌ایم؛ ما سلاح را زمین نگذاشته و نخواهیم گذاشت.

در ادامه این پیام، رزمندگان مقاومت خطاب به مردم لبنان اعلام کردند: ما صبر و فداکاری شما را برای این سرزمین ارج می‌نهیم و عهد می‌بندیم که خون و جان خود را فدای عزت و کرامت شما کنیم.