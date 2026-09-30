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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

تاکید ایران و یونسکو بر تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای حفاظت از میراث جهانی ایران

6 مدیرکل پایگاه‌های میراث‌جهانی، ضمن تشریح آخرین وضعیت آثار و مجموعه‌های میراث جهانی ایران و آسیب‌های واردشده به برخی از این آثار در جریان جنگ اخیر، بر ضرورت توسعه همکاری‌های فنی، کارشناسی و بین‌المللی برای ارزیابی، مستندسازی، مرمت و حفاظت از میراث‌جهانی ایران تاکید کرد.

جوان آنلاین: از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حاشیه نشست گفت‌وگوی آسیا و اقیانوسیه درباره میراث و اصالت که به همت مرکز میراث‌جهانی یونسکو در هانوی، پایتخت ویتنام، برگزار شد، فرهاد عزیزی زلانی، مدیرکل پایگاه‌های میراث‌جهانی، با لازار الوندو آسومو، رئیس مرکز میراث‌جهانی یونسکو، دیدار و درباره آخرین وضعیت میراث‌فرهنگی ایران و چشم‌انداز گسترش همکاری‌های مشترک گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایرنا، در این دیدار، گزارشی از آخرین وضعیت آثار و مجموعه‌های میراث‌فرهنگی ایران، به‌ویژه آثار ثبت‌شده در فهرست میراث‌جهانی که در جریان جنگ اخیر آسیب دیده‌اند، ارائه شد و ضمن تشریح ابعاد و میزان آسیب‌های وارد شده، روند ارزیابی‌های تخصصی، مستندسازی و اقدامات فوری انجام‌شده برای حفاظت، مرمت و صیانت از این آثار نیز تشریح شد.

همچنین در این نشست، مهم‌ترین مطالبات و انتظارات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از مرکز میراث‌جهانی یونسکو با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، تخصصی و بین‌المللی این نهاد مطرح شد.

توسعه همکاری‌های کارشناسی، تبادل تجربیات و دانش تخصصی، حمایت از برنامه‌های حفاظتی و فراهم‌کردن زمینه حضور کارشناسان بین‌المللی برای بررسی وضعیت آثار آسیب‌دیده، از جمله محور‌های مورد تاکید در این گفت‌و‌گو بود.

رئیس مرکز میراث‌جهانی یونسکو نیز با تاکید بر حمایت این مرکز از میراث‌فرهنگی و مجموعه‌های ثبت‌شده در فهرست میراث‌جهانی، از برنامه‌ریزی برای اعزام نمایندگان یونسکو به‌منظور ارزیابی میدانی وضعیت آثار، بررسی میزان آسیب‌ها و شناسایی ابعاد و شیوه‌های پشتیبانی و همکاری خبر داد.

لازار الوندو آسومو همچنین بر اهمیت تداوم ارتباطات کارشناسی و هماهنگی میان نهاد‌های ذی‌ربط تاکید کرد و استمرار تعاملات تخصصی را زمینه‌ای برای تقویت روند‌های حفاظتی و اتخاذ رویکرد‌های موثرتر در صیانت از میراث‌جهانی ایران دانست.

در این دیدار، طرفین با تاکید بر جایگاه تاریخی، تمدنی و بین‌المللی ایران در عرصه میراث‌فرهنگی، بر ضرورت تقویت و گسترش همکاری‌های ایران و مرکز میراث‌جهانی یونسکو و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود برای حفاظت از میراث مشترک بشری تاکید کردند.

همچنین مقرر شد زمینه‌های همکاری‌های آینده، به‌ویژه در حوزه ارزیابی و مستندسازی آسیب‌ها، تبادل دانش و تجربه، مرمت و حفاظت از آثار آسیب‌دیده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی بین‌المللی با جدیت بیشتری پیگیری شود.

برچسب ها: ایران ، یونسکو ، میراث جهانی
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