اتحادیه اروپا ممنوعیت پروازی برای خلیج فارس را تمدید کرد

جوان آنلاین: به نقل از سنتر تراولر، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA) امروز چهارشنبه هشدار مناطق تنش آمیز خود را برای خلیج فارس تمدید کرده و از خطوط هوایی خواسته است تا از پرواز بر فراز آب‌های امارات، بحرین، کویت، عمان و قطر تا دوشنبه ۱۶ نوامبر خودداری کنند.

این دومین بار از زمان انتشار اولیه این هشدار در ماه ژوئیه است.

در هشدار اولیه این آژانس، پس از ارزیابی خطر‌های منطقه‌ای، توصیه شده بود که خطوط هوایی از پرواز در کل حریم هوایی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در تمام ارتفاعات و سطوح پروازی خودداری کنند.

با این حال، این هشدار در ماه اوت مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مناطق شامل شده به آب‌های بالای خلیج فارس و خلیج عمان را محدودتر کرد.

در به‌روزرسانی منتشر شده امروز چهارشنبه، آمده است که هیچ تغییری در توصیه‌های قبلی آن، به جز تمدید مهلت ایجاد نشده است.

این در حالیست که تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز باعث بروز چنین مشکلاتی برای سایر کشور‌ها از جمله اتحادیه اروپا شده است.