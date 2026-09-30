کد خبر: 1382220
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

رایزنی وزیر خارجه مصر با همتایان سعودی، اماراتی و قطری درباره کاهش تنش‌ها

3 وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی جداگانه با همتایان سعودی، اماراتی و قطری خود، تلاش برای کاهش تنش‌ها در منطقه را بررسی کرد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «القاهرة الإخباریة»، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر با «فیصل بن فرحان» همتای سعودی، «عبدالله بن زاید آل نهیان»، همتای اماراتی و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» همتای قطری خود تلفنی گفت‌و‌گو و تحولات منطقه را مورد بررسی قرار داد.

وزرای امور خارجه مصر و عربستان در این تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه به ویژه تحولات مربوط به یمن، ایران و منطقه دریای سرخ را بررسی کردند و وزیر خارجه مصر بر حمایت کامل کشورش از امنیت و ثبات عربستان و مخالفت با هر گونه حمله به خاک عربستان تأکید کرد.

دو طرف ضروری حفظ آزادی دریانوردی در دریای سرخ و باب المندب را مورد تأکید قرار دادند.

وزیر امور خارجه مصر همچنین در تماس تلفنی با همتای اماراتی خود ضمن بررسی روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه بر اهمیت تشدید تلاش‌های مربوط به کاهش تنش‌ها، مهار تنش‌ها و حمایت از روند‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل بحران‌های کنونی تأکید کرد.

عبدالعاطی همچنین با همتای قطری خود تلفنی گفت‌و‌گو و ضمن بررسی تحولات منطقه، بر لزوم تشریک مساعی و یکپارچگی تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها، ممانعت از گسترش دامنه درگیری‌ها و تشویق به حمایت از روند‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل‌وفصل بحران کنونی با هدف کمک به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای تأکید کرد.

وی با تشریح دیدگاه قاهره درباره بحران‌های منطقه‌ای، تحولات ایران و یمن و دریای سرخ، حفاظت از آزادی دریانوردی در دریای سرخ و تنگه باب المندب را ضروری خواند و گفت که قاهره مخالف استفاده از آبراه‌ها به عنوان اهرم فشار و چانه‌زنی است.

در همین ارتباط همزمان با تداوم تجاوزات و کارشکنی‌های آمریکا در تنگه هرمز و ادامه محاصره دریایی و هوایی ایران، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌و‌گو با شبکه المسیره یمن اظهار کرد: ایران همچنان به تسلیح خود و توسعه توانمندی‌های نظامی ادامه می‌دهد.

سردار محبی خاطرنشان کرد که ایران در هرگونه رویارویی احتمالی، سلاح‌های جدیدی را وارد میدان خواهد کرد.

وی افزود: ایران از برنامه‌ها و تحرکات طرف مقابل غافل نیست و تحرکات آن را زیر نظر دارد.

برچسب ها: مصر ، عربستان ، قطر
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