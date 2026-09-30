مقاومت اسلامی عراق: سلاح مقاومت در دستان مبارزان ما باقی خواهد ماند

سخنگوی مقاومت اسلامی عراق تصریح کرد: سلاح ما به عنوان امانت در دستان ما باقی خواهد ماند.

جوان آنلاین: «جعفر الحسینی»، سخنگوی مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد: مقاومت اسلامی عراق با بسیج نیرو‌ها و آموزش داوطلبان پس از فتوای مرجعیت، نقش کلیدی در دفع هجمه تکفیری‌ها و نجات بغداد ایفا کرد.

به گزارش تسنیم، وی افزود: آمریکا با بهانه دروغین مبارزه با تروریسم به عراق بازگشت، اما مقاومت با توسعه توانمندی‌های تسلیحاتی، خود را برای رویارویی با اشغالگری دوم آماده کرد.

الحسینی به اهداف آمریکایی‌ها از حمله به مواضع حشد اشاره و اعلام کرد: اشغالگران آمریکایی در جریان جنگ غزه و تجاوز به ایران، مواضع الحشدالشعبی را هدف قرار دادند تا مانع از نقش‌آفرینی میدانی ما شوند.

سخنگوی مقاومت اسلامی عراق تصریح کرد: مقاومت اسلامی عراق صراحتاً اعلام می‌کند که به هیچ زمان‌بندی یا توافقی که طرف‌های دولتی یا سیاسی درباره آن سخن می‌گویند پایبند نیست و سلاح ما امانت در دستان مبارزان ما باقی خواهد ماند.