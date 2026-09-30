جوان آنلاین: اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا عصر چهارشنبه در گفتوگو با شبکه خبری بیبیسی عنوان کرد: توافق فعلی بریگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) بیشتر از آنکه مفید باشد، مضر بوده و من میخواهم آنچه که قابل انجام است را برای ترمیم روابط بررسی کنم.
به گزارش ایسنا، این اظهارنظر پس از آن صورت میگیرد که برنهام در سخنرانی خود در کنفرانس حزب کارگر در روز سهشنبه متعهد شد که در اجلاس به تعویق افتاده اواخر امسال، روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا را بررسی کند.
بیبیسی استدلال کرد: این اقدام میتواند در انتخابات سراسری بعدی خط جدایی بزرگی ایجاد کند، زیرا محافظهکاران، اندی برنهام را به تلاش برای بازگشایی زخمهای قدیمی با شروع مجدد نبردهای سالهای برگزیت متهم میکنند.
اندی برنهام در ادامه این مصاحبه گفت: نمیخواهم مسئله رابطه با اتحادیه اروپا را معلق بگذارم و قصد دارم در مورد جایی که میخواهیم بریتانیا در دهه آینده وارد آن شود، شفاف باشیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا میخواهد بریتانیا دوباره به اتحادیه اروپا بپیوندد، گفت: گزینهها را بررسی میکنم. ما میتوانیم همانطور که هستیم بمانیم. اگر مردم فکر میکنند اینجا جای مناسبی برای ماندن است، به هر حال این هم یک گزینه است.