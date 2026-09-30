نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی جداگانه مدعی شدند در جریان پرواز فلای‌دبی از دبی به مقصد تل‌آویو، اقدامی برای خرابکاری و سرنگون کردن هواپیما صورت گرفته است؛ ادعا‌هایی که هنوز از سوی تحقیقات رسمی تایید نشده است.

جوان آنلاین: به نقل از العربی الجدید، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره حادثه پرواز فلای‌دبی مدعی شد یکی از خلبانان به خلبان دیگر حمله کرده و سپس ظاهراً تلاش کرده است هواپیما را ساقط کند.

به گزارش مهر، نتانیاهو این حادثه را «بسیار خطرناک» توصیف کرد و گفت به دستگاه‌های امنیتی دستور داده است برای مقابله با تهدید‌های احتمالی بیشتر آماده باشند.

وی همچنین مدعی شد خلبانی که به همکار خود حمله کرده است، در عربستان سعودی تحت بازجویی قرار دارد و مقام‌های رژیم صهیونیستی با طرف‌های مربوط در این کشور در تماس هستند.

همزمان، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی‌ادعای دیگری درباره این حادثه مطرح کرد و گفت که مسافران اسرائیلی حاضر در هواپیما وارد کابین خلبان شده و تلاش برای انجام آنچه یک «حمله جهادی» خوانده را خنثی کرده‌اند.

کاتس همچنین مدعی شد که فرد مهاجم قصد داشته است هواپیمای فلای‌دبی را سرنگون کند؛ اقدامی که به گفته وی می‌توانست به کشته شدن تمامی سرنشینان هواپیما منجر شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که شرکت فلای‌دبی اعلام کرده است خدمه این شرکت با تغییر مسیر هواپیما و فرود ایمن در فرودگاه تبوک عربستان توانستند هواپیما را ایمن کنند.

فلای‌دبی تاکید کرده است که در این مرحله برای مشخص شدن علت و انگیزه‌های این حادثه زود است و این رویداد تحت تحقیقات رسمی قرار دارد.

بر این اساس، ادعا‌های مطرح‌شده از سوی نتانیاهو و کاتس درباره اقدام به خرابکاری و تلاش برای سرنگون کردن هواپیما، در حال حاضر در حد ادعا‌های مقام‌های رژیم صهیونیستی است و علت و انگیزه اصلی این حادثه هنوز از سوی تحقیقات رسمی مشخص نشده است.

پیشتر فرودگاه تبوک عربستان اعلام کرده بود که صبح چهارشنبه پیام درخواست کمک اضطراری از یک پرواز شرکت فلای‌دبی دریافت کرده و در پی آن وضعیت اضطراری در فرودگاه اعلام شده است.

بر اساس اعلام فرودگاه تبوک، هواپیمای فلای‌دبی پس از تغییر وضعیت پروازی خود، به سلامت در این فرودگاه فرود آمد، اما خلبان و کمک‌خلبان هواپیما مصدوم و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند. همچنین خدمات لازم به مسافران در سالن فرودگاه ارائه شد.

فرودگاه تبوک اعلام کرد که با شرکت فلای‌دبی برای تامین یک هواپیمای جایگزین هماهنگی انجام شده و روند تحقیقات لازم درباره این حادثه از سوی مراجع تخصصی در حال انجام است.

این حادثه در حالی رخ داده است که رسانه‌های صهیونیستی صبح امروز گزارش‌هایی درباره وضعیت اضطراری یک فروند بوئینگ ۷۳۷ فلای‌دبی در مسیر دبی به تل‌آویو منتشر کرده بودند.

بر اساس این گزارش‌ها، هواپیما که بیش از ۱۵۰ مسافر داشت، هنگام عبور از حریم هوایی اردن ابتدا کد اضطراری ۷۷۰۰ و سپس کد ۷۵۰۰ را مخابره کرده بود. کد ۷۷۰۰ برای اعلام وضعیت اضطراری عمومی و کد ۷۵۰۰ برای اعلام مداخله غیرقانونی یا احتمال هواپیماربایی استفاده می‌شود.

رسانه‌های صهیونیستی همچنین مدعی شدند هواپیما پس از فعال شدن این کد‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شد، برای مدتی ارتباط آن قطع شد و با کاهش قابل توجه ارتفاع، مسیر خود را به سمت عربستان تغییر داد.

بر اساس همین گزارش‌ها، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی برای بررسی وضعیت هواپیما به آسمان منطقه اعزام شدند و مقام‌های امنیتی و نظامی این رژیم نیز نیرو‌های خود را در حالت آماده‌باش قرار دادند.

با این حال، فرودگاه تبوک در اطلاعیه خود ضمن تأیید فرود اضطراری هواپیما، از ارائه جزئیات درباره علت این وضعیت خودداری و اعلام کرد که تحقیقات مراجع ذی‌ربط ادامه دارد.

فرودگاه تبوک همچنین تاکید کرد که به مقررات و دستورالعمل‌های سازمان هواپیمایی کشوری و توافق‌های بین‌المللی مرتبط با ایمنی ناوبری هوایی پایبند است.