کد خبر: 1382205
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۰
ورزش » ساير
از ادامه آتش‌بازی اسپانیا تا نخستین برد انگلیس

خط و نشان یامال برای توپ طلا

1 سرانجام سه‌شیر‌ها طعم برد در این دوره از رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا را چشیدند. البته در شبی که اسپانیا با یک نمایش خیره‌کننده دیگر به روند شکست‌ناپذیری خود ادامه داد. 
شمیم رضوان

 جوان آنلاین: سرانجام سه‌شیر‌ها طعم برد در این دوره از رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا را چشیدند. البته در شبی که اسپانیا با یک نمایش خیره‌کننده دیگر به روند شکست‌ناپذیری خود ادامه داد. 
پرونده هفته دوم سطح A لیگ قهرمانان اروپا در حالی سه‌شنبه شب با برگزاری دو دیدار گروه سوم بسته شد که انگلیس در مصاف با جمهوری چک نخستین برد خود را دشت کرد، آن هم برابر تیمی که از دقیقه ۲۵ بازی ۱۰ نفره بود! انگلیس که بعد از باخت خانگی به قهرمان جهان، با هدف جبران مافات راهی پراگ شده بود، از همان ابتدای بازی مالکیت توپ را در اختیار گرفت تا راه فراری برای جمهوری چک نگذارد. البته حریف چند مرتبه‌ای دروازه انگلیس را تهدید کرد، اما توخل اجازه تکرار داستان بازی با اسپانیا را به دومین حریف نداد و در نهایت با دو گلی که در نیمه دوم به ثمر رسید، بازی را با حساب ۲ بر صفر به پایان برد. برتری که نتوانست توخل را راضی کند: «از این برد‌های بدون جذابیت 
خوشم نمی‌آید.»
در دیگر بازی این گروه، اسپانیا همان‌طور که انتظار می‌رفت کرواسی را نیز شکست داد، آن‌هم با نتیجه پرگل ۴ بر یک و نمایش خیره‌کننده لامین یامال که منتظر شب اهدای توپ طلا نماند. اسپانیا در ومبلی ۲ دقیقه زمان لازم داشت برای باز کردن دروازه انگلیس، اما در سویل، صرفاً یک دقیقه کافی بود تا دروازه کرواسی فرو بریزد و امضای پای این گل هم به نام یامال بود. اسپانیا تنها به ۷۰ ثانیه نیاز داشت تا نرویون را به تماشاخانه‌ای پرهیجان تبدیل کند، با ۲۵ پاس و سپس یک ضربه تک‌ضربه از یامال ۱۹ ساله. بازیکنی که در گل بعدی هم نقش داشت (پاس گل) و گل سوم را هم به نام خود ثبت کرد و تنها گل چهارم بود که با دخالت مستقیم او وارد دروازه کرواسی نشد. تیمی که مقابل قهرمان جهان چاره‌ای جز باخت نداشت. اسلاون بیلیج، سرمربی کرواسی در پایان بازی با ناراحتی از باخت سنگین تیمش تأکید کرد که از هر نظر بد بودیم: «نمی‌توانیم با این میزان کم جنگندگی بازی کنیم و بخشی از جشن و مراسم آنها باشیم، چون ما چنین تیمی نیستیم.»
دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، اما شادمان از یکه‌تازی شاگردانش تأکید کرد که توپ طلا به فوتبال اسپانیا بدهکار است: «بهترین بازیکنان دنیا در اسپانیا هستند. فرقی نمی‌کند فابین باشد یا لامین، رودری، کوکوریا یا فران تورس. امیدوارم ارزش واقعی بازیکنان ما را به رسمیت بشناسند، چراکه توپ طلا به فوتبال اسپانیا بدهکار است و این را شما در هر بازی به وضوح  مشاهده می‌کنید.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لیگ ، فوتبال ، اسپانیا
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