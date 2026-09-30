کد خبر: 1382202
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۰
ورزش » ساير
شوک حذف زودهنگام فرنگی‌کاران؛ فقط یک مدال سهم ایران بود

آبروداری طلایی میرزازاده

1 امین میرزازاده یازدهمین طلای کاروان «فرشتگان میناب» را در یازدهمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ضرب کرد و تنها مدال‌آور دیروز ایران در ناگویا بود
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: امین میرزازاده یازدهمین طلای کاروان «فرشتگان میناب» را در یازدهمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ضرب کرد و تنها مدال‌آور دیروز ایران در ناگویا بود. 
شکست‌های تلخ دو ملی‌پوش فرنگی از یک‌سو و کاهش چشمگیر تعداد مدال‌هایمان در روز یازدهم بازی‌های ناگویا برای همه عجیب بود. با اینکه فرنگی‌کار سنگین‌وزن در فینال ۱۳۰ کیلوگرم کولاک کرد و با شایستگی روی سکوی قهرمانی ایستاد و اولین مدال کشتی را به گردن آویخت، اما حذف زودهنگام رضایی و فرخی شوک بزرگی به کشتی کشورمان وارد کرد. علاوه بر این هر دو نماینده جودو ایران نیز در همان مبارزه اول شکست خوردند و وداعی زودهنگام با بازی‌های آسیایی داشتند. پایان کار تیراندازی با تنها یک مدال برنز هم قابل تأمل است. ۱۱ طلا، ۱۶ نقره و ۱۲ برنز سهم کاروان ما تا پایان روز یازدهم بازی‌های آسیایی بوده و تک‌طلای روز گذشته ایران را به رده ششم جدول مدالی رساند. 

 ناامیدی اولیه
محمدجواد رضایی و غلامرضا فرخی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت از گردونه بازی‌های آسیایی کنار رفتند و هم خودشان از عملکردشان راضی نبودند و هم حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی. درحالی‌که همه منتظر شروع رقابت‌های کشتی ناگویا بودند، دو نماینده اول‌مان در همان مبارزه اول باختند و ناامیدمان کردند. البته امین میرزازاده پرقدرت کارش را شروع کرد و در نهایت هم یک طلای خوش‌رنگ را به گردن آویخت تا اولین مدال کشتی ایران و تیم حسن رنگرز به 
ارمغان بیاید. 
رضایی، نماینده وزن ۶۷ کیلوگرم بود که در دور نخست به سد محکم میرژان شرماخانبت قزاقستانی خورد. ملی‌پوش ما در مصاف با نفر سوم جهان راه به جایی نبرد و ۱۴ بر ۵ شکستی سنگین را متحمل شد. از شانس بد ما شرماخانبت در نیمه‌نهایی به حریف ژاپنی‌اش باخت و به فینال نرسید تا آخرین امیدهایمان برای رسیدن رضایی به شانس مجدد نقش برآب شود. غلام‌رضا فرخی با اینکه طلای جهان را در کارنامه داشت، اما در مصاف با شمیل اوژانف قزاق تسلیم شد. متأسفانه این کشتی‌گیر قزاقستانی هم به فینال نرسید تا فرخی فرصتی برای حضور در شانس مجدد پیدا نکند. 

 جبران مافات
همه امیدمان به امین میرزازاده بود و خوشبختانه سومین نماینده کشتی فرنگی ایران شادی را به مردم و ورزش کشور هدیه داد. رقابت در وزن ۱۳۰ کیلوگرم سختی‌های خودش را دارد، ولی میرزازاده با داشتن دو طلای جهان و یک برنز المپیک باتجربه‌تر از این حرف‌ها بود که در میدان بازی‌های آسیایی به حریفانش باج دهد. او در جدال اول بوتویف قرقیزستانی را ۷ بر صفر شکست داد و در نیمه‌نهایی در رقابتی سخت رقیب چینی را کنار زد تا یک پای فینال باشد. پیروزی ۳ بر یک برابر سیتسواشویلی ازبک حسن‌ختام عملکرد درخشان میرزازاده بود و طلای یازدهم کاروان ایران را به ارمغان آورد. 
رنگرز، سرمربی تیم‌ملی کشتی فرنگی تأکید کرد که افتخارات ورزشکاران متعلق به مردم است: «خوشحالم تلاش‌های میرزازاده به کسب مدال طلا منجر شد و این موفقیت را به مردم ایران تبریک می‌گویم. افتخارات ورزشکاران متعلق به مردم است. میرزازاده تنها فرنگی‌کار ایران است که در تمامی دوره‌های حضورش در بازی‌های آسیایی موفق شده مدال طلا به دست بیاورد و همین موضوع ارزش قهرمانی او در ناگویا را دوچندان می‌کند. رضایی و فرخی هم هر دو تلاش خود را کردند، اما نتیجه‌ای که انتظار داشتیم رقم نخورد. به سهم خود بابت این نتایج از مردم عذرخواهی می‌کنم.»

 صعود مرد عمودی
رضا علیپور ملی‌پوش سنگ‌نوردی در ماده سرعت به مرحله یک‌هشتم نهایی بازی‌های آسیایی صعود کرد. سریع‌ترین مرد عمودی ایران با ثبت زمان ۰۷/۵ ثانیه در بین ۱۹ سنگ‌نورد جایگاه دهم را به دست آورد و در جمع ۱۶ نفر برتر آسیا قرار گرفت. علیپور امروز برای کسب مدال به رقابتش ادامه می‌دهد. مرتضی محمدی، سرمربی تیم ملی سنگ‌نوردی با اشاره به رقابت سخت در این دوره گفت: «مسابقات مرحله حذفی امروز در سه دور برگزار می‌شود. نحوه برگزاری رقابت‌ها در این بخش نیز به صورت چهار لاینه است و ورزشکاران چهار نفره روی دیواره به رقابت می‌پردازند تا تکلیف صعودکنندگان به مراحل بالاتر مشخص شود. در صورت راهیابی رضا به دور سوم، رقابت برای کسب مدال و عناوین برتر نهایی خواهد شد.»

 حذف شده‌ها
تیم ملی والیبال ساحلی از گردونه بازی‌ها کنار رفت. عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی ترکیب این تیم را تشکیل می‌دادند و دیروز در یک‌چهارم نهایی ۲ بر صفر مغلوب ژاپن شدند. ناکامی در صعود به نیمه‌نهایی پایان کار ملی‌پوشان ساحلی در ناگویا بود. با ناکامی تیم میکس تراپ در کسب مدال، پرونده تیم تیراندازی کشورمان در بازی‌های ناگویا ۲۰۲۶ بسته شد. مرضیه پرورش‌نیا و محمد بیرانوند پس از صعود به فینال، در جدال با چین، قطر و هند، در رده چهارم ایستادند و موفق به کسب مدال نشدند. کاروان پرتعداد تیراندازی ایران در این دوره تنها یک مدال برنز در میکس تپانچه بادی (هانیه رستمیان و وحید گلخندان) به دست آورد. 
همچنین مهسا شکیبای جوان‌ترین عضو کاروان اعزامی و ابوالفضل محمودی جودوکاران ایران در مبارزه اول مقابل حریفان مغلوب شدند و از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: میناب ، آسیا ، مدال آوران
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