جوان آنلاین: نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: گفت‌وگوی سازنده‌ای با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا داشتم. ما همچنین همکاری دوجانبه خود را در زمینه تجارت، دفاع، انرژی، فناوری‌های حیاتی و سایر زمینه‌ها بررسی کردیم.

نخست‌وزیر هند در ادامه گفت: طرفین توافق کردند که به همکاری نزدیک برای پیشبرد مشارکت جامع راهبردی جهانی بین هند و ایالات متحده ادامه دهند.

وی افزود: ما همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تلاش‌های مداوم برای پیشبرد صلح و امنیت جهانی تبادل نظر کردیم.

دونالد ترامپ در ماه ژوئن، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و نارندرا مودی را «دو رهبر خارجی مورد علاقه» خود نامید.

ایالات متحده و هند در ماه فوریه اعلام کردند که به توافق اولیه‌ای برای حل فصل اختلاف تجاری دوجانبه دست یافته‌اند. تنش‌ها سال گذشته بر سر تعرفه‌های ۵۰ درصدی اعمال‌شده بر کالا‌های هندی توسط دولت ترامپ، که تا حدودی به دلیل ادامه خرید نفت روسیه توسط هند در بحبوحه جنگ اوکراین بود، تشدید شد. به گفته مقامات، تجارت دوجانبه بین هند و آمریکا که یک همکاری راهبردی جهانی جامع را حفظ می‌کنند، در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۴۹.۴ میلیارد دلار رسید.