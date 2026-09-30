مارک روته: ناتو فعالیتی علیه ایران ندارد؛ پوتین آماده صلح نیست

جوان آنلاین: به نقل از تلویزیون یورو نیوز، مارک روته دبیرکل ناتو امروز چهارشنبه با ادامه سیاست روسیه هراسانه این ائتلاف نظامی ادعا کرد: اگر روسها قصد حمله به هر یک از اعضای ائتلاف را داشته باشند، ما آمادهایم و از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد.
به گزارش مهر، دبیرکل ناتو در این خصوص مدعی شد: هیچ تهدید فوری متوجه قلمرو ائتلاف نیست و ما در دفاع از خود تردید نخواهیم کرد. روسها شهرهای اوکراین را هدف قرار میدهند و ما در تلاشیم تا حدامکان موشکهای رهگیر به اوکراین تحویل دهیم. اوکراین در وضعیت نظامی بهتری قرار دارد و عمق خاک روسیه را هدف قرار میدهد.
وی در ادامه سیاستهای خصمانه محور غربی- عبری علیه تهران بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هستهای ایران، ادعا کرد: توانمندیهای هستهای ایران تهدیدی برای اروپا محسوب میشود و رئیسجمهور آمریکا در از بین بردن آنها موفق عمل کرده است! این ائتلاف در خصوص ایران فعالیتی ندارد، زیرا این کشور خارج از حوزه عملیاتی ناتو قرار میگیرد؛ تمرکز ما بر اروپا و اقیانوس اطلس شمالی است.
مارک روته ادعاکرد: اروپا باید قادر به مقابله با حوثیها (ارتش و مبارزان یمنی) در دریای سرخ باشد. کشورهای اروپایی بر اهمیت احیای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ اتفاق نظر دارند و برخی از آنها در مأموریتهای پنهانی در این منطقه مشارکت میکنند. این ائتلاف همانطور که از اروپا محافظت میکند، برای حفاظت از ایالات متحده و کانادا نیز تلاش میکند.
روته ادعا کرد: تنها کسی که قادر به متوقف کردن جنگ اوکراین است، رئیسجمهور آمریکا است. ما امیدواریم که برای پایان دادن به درگیری در اوکراین بتوان به راه حلی از طریق مذاکره دست یافت، اما به نظر میرسد پوتین آماده صلح نیست.