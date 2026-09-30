جوان آنلاین: بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به طور رسمی از ۲۸ شهریور آغاز شده و ۱۲ مهر به پایان می‌رسد.

کاروان ایران با ۳۰۵ ورزشکار در ۳۸ رشته ورزشی شرکت کرده است و تا پایان روز یازدهم موفق به کسب ۱۱ طلا، ۱۶ نقره و ۱۲ برنز و در مجموع ۳۹ مدال شده است.

اسامی مدال آوران ایران تا پایان روز یازدهم به شرح زیر است:

مدال طلا:

محمود نعمتی (کاراته)

مرتضی نعمتی (کاراته)

حسن پاجانی و ابوالفضل آقایی‌نسب (تیم eFootball ورزش‌های الکترونیک)

فاطمه مجلل (رویینگ)

کیمیا زارعی و زینب نوروزی (تیم دوبل رویینگ)

سهیل موسوی (ووشو)

محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه دوومیدانی)

علی عالی‌پور (وزنه‌برداری)

مجید بریمانلو (کوراش)

علی داوودی (وزنه برداری)

امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

مدال نقره:

تیم کاتای کاراته زنان ایران

فاطمه سعیدآبادی (کاراته)

علی‌اصغر آسیابری (کاراته)

کیمیا زارعی و زینب نوروزی (تیم دوبل رویینگ)

تیم ملی چهار نفره رویینگ

شجاع پناهی (ووشو)

عرفان محرمی (ووشو)

سوگند سینکایی (ووشو)

امیرحسین محمودپور (رویینگ)

آرمان خدایی (ژیمناستیک)

مهدی الفتی (ژیمناستیک)

زهرا زارعی (دوومیدانی)

تیم ملی کبدی زنان

تیم ملی کبدی مردان

رامین احمدزاده (کوراش)

علی امیریان (دوومیدانی)

مدال برنز:

تیم ملی بسکتبال مردان

علی پاکدامن (شمشیربازی سابر)

فاطمه مجلل (رویینگ)

صادق صمیمی (پرتاب دیسک دوومیدانی)

بسکتبال سه‌نفره

علی آقامیرزایی و پیمان قویدل (قایقرانی کایاک دونفره)

هانیه رستمیان و وحید گلخندان (تیم میکس تیراندازی)

ریحانه کریمی (وزنه‌برداری)

نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

فاطمه برمکی (کوراش)

مهسا بهشتی (وزنه برداری)

امیر اسماعیلی (بوکس)