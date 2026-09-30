سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن آنکه اظهارات رئیس‌جمهور اوکراین در مجمع عمومی سازمان ملل را «توخالی» خواند، گفت هر واحد نظامی خارجی در خاک این کشور، اهداف نظامی مشروع روسیه هستند.

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه عصر چهارشنبه طی یک جلسه توجیهی عنوان کرد: در طول هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به اظهارات توخالی در مورد آمادگی ادعایی اوکراین برای آنچه که او آتش‌بس فوری و بدون پیش‌شرط نامید، ادامه داد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری تاس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه در ادامه تاکید کرد: در واقع، اظهارات زلنسکی هیچ شباهتی به تمایل واقعی برای صلح عادلانه و پایدار ندارد.

زاخارووا با بیان اینکه هر واحد نظامی خارجی در خاک اوکراین، اهداف نظامی مشروع روسیه هستند، گفت: زلنسکی فقط برای جبران خسارات و تشدید درگیری به مهلت نیاز دارد. اوکراین به یکی از شرکای قاچاق محصولات نظامی و تسلیحات بدل شده و تسلیحات از آنجا ممکن است به دست جنایتکاران در اروپا بیفتد.

او همچنین با تاکید بر اینکه سخنرانی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تمام قاره‌ها مورد مطالعه و نقل‌قول قرار می‌گیرد، گفت: برنامه کاری لاوروف در مجمع عمومی سازمان ملل در روز پایانی با یک سخنرانی مشخص شد که اکنون در سراسر جهان نقل می‌شود. من دیروز به پاسخ‌ها و نظرات نگاه کردم و به نظر من این سخنرانی اکنون در تمام قاره‌ها مورد مطالعه و نقل‌قول قرار می‌گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین خاطرنشان کرد که لاوروف بیش از ۴۰ دیدار دوجانبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار کرد.