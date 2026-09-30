جوان آنلاین: برخی منابع خبری گزارش دادند نیروهای مسلح یمن عصر امروز به شهر نفتی بقیق در شرق عربستان سعودی حمله کردند.
به گزارش ایرنا، درباره نوع سلاح و میزان خسارات احتمالی گزارشی منتشر نشده است.
از طرفی هنوز هیچ یک از مقامات سیاسی و نظامی صنعا صحت و سقم این گزارش را تایید و یا تکذیب نکردهاند.
بقیق در منطقه شرقی عربستان سعودی قرار دارد و یکی از مهمترین مناطق نفتی این کشور به شمار میرود.
تأسیسات نفتی بقیق، متعلق به شرکت دولتی آرامکو، از مراکز کلیدی فرآوری نفت خام عربستان است و نقش مهمی در زنجیره صادرات نفت این کشور دارد.