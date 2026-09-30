تقابل اروپا با رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: روزنامه جروزالم‌پست نوشت: تل‌آویو با گسترش موج مخالفت‌ها و اقدامات تنبیهی از سوی دولت‌های اروپایی مواجه است، اگرچه گاه گفت‌و‌گو با برخی پایتخت‌های عربی دیده می‌شود؛ پدیده‌ای که این روزنامه آن را «تناقضی شگفت‌انگیز» توصیف کرده است.

به گزارش ایسنا، به نوشته این رسانه عبری، هلند از اول مهر (۲۲ سپتامبر) واردات کالا‌های تولیدشده در شهرک‌های صهیونیستی کرانه باختری، قدس شرقی و بلندی‌های جولان را حتی در کیف همراه مسافران ممنوع کرده است. هم‌زمان در انگلیس، مسافران ورودی از تل‌آویو در فرودگاه لوتون تفتیش ویژه می‌شوند و روابط رژیم صهیونیستی با ایرلند نیز در سطوح سیاسی و حتی رویداد‌های ورزشی با افول شدیدی روبه‌رو شده است.

این گزارش می‌افزاید، از سوی دیگر مراکش در تدارک ارتقای سطح روابط دیپلماتیک با تل‌آویو به سطح سفارتخانه است. همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اخیراً در سفری رسمی و علنی راهی امارات شد و با مقامات این کشور پیرامون منافع راهبردی مشترک گفت‌و‌گو کرد.

جروزالم‌پست با اشاره به اینکه دولت‌های عربی حامی سازش، همکاری با تل‌آویو را از زاویه تقابل با ایران و منافع تجاری و امنیتی دنبال می‌کنند، اذعان کرد عادی‌سازی روابط در افکار عمومی این کشور‌ها با مخالفت‌های شدید مردمی روبه‌روست و دولت‌های اروپایی هم تحت فشار فزاینده جامعه خود ناچار به اتخاذ تدابیر تنبیهی علیه اسرائیل شده‌اند.