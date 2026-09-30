ادامه حملات سعودی به مناطق مختلف یمن

جوان آنلاین: شبکه المسیره یمن از حملات هوایی عربستان به مناطق مختلف این کشور خبر داد.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش خبرنگار المسیره در استان الحدیده، یک حمله هوایی به مزارع شهروندان در روستای الشجن در بخش الدریهمی انجام شده است.

خبرنگار این شبکه در استان صعده نیز گزارش داد که جنگنده‌های عربستان در ۳ حمله، شبکه ارتباطات در بخش سحار را هدف قرار دادند.

در استان عمران نیز خبرنگار المسیره از ۴ حمله هوایی به شبکه ارتباطات در منطقه جبل ضین در بخش عیال سریح خبر داد.

خبرنگار این شبکه اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان در دو حمله، بخش حرف سفیان در استان عمران را هدف قرار داده‌اند.