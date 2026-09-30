کد خبر: 1382188
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار ماکرون نسبت به وابستگی اقتصادی اروپا به چین

3 امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه که به اسپانیا سفر کرده است، امروز در اظهاراتی نسبت به وابستگی بازار‌های اروپا به چین و سوخت‌های فسیلی با توجه به پیامد‌های اقتصادی ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز هشدار داد.

جوان آنلاین: امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، امروز-چهارشنبه-خواستار تقویت دفاع تجاری اروپا و سرمایه‌گذاری بیشتر شد و هشدار داد که وابستگی به چین و سوخت‌های فسیلی، رقابت‌پذیری این قاره را تهدید می‌کند.

به گزارش اییسنا، خبرگزاری آناتولی گزارش داد که ماکرون در یک سخنرانی در اسپانیا از اروپا خواست نوآوری را تقویت کند، مقررات را ساده‌سازی کند، تامین مالی را افزایش دهد و از تولیدکنندگان صنعتی در برابر رقابت ناعادلانه حافظت کند.

او گفت: «چین بازار اروپا را پر کرده است. برای دهه‌ها، ما به خودمان می‌گفتیم: "چه عالی، چین بازار عظیمی برای ما اروپایی‌هاست. ما به چین نیاز داریم". این درست است. ما مقدار زیادی فناوری منتقل کردیم، مقدار زیادی فروختیم و تا حدی هنوز هم می‌فروشیم.»

او چین را متهم کرد که بیش از حد به شرکت‌ها یارانه می‌دهد و دست به دامپینگ می‌زند تا رقبا را حذف کند.

رئیس‌جمهور فرانسه بیان کرد: «امروز، همین حالا که صحبت می‌کنیم، ما اروپایی‌ها روزانه یک میلیارد یورو کسری تجاری با چین داریم.»

ماکرون خواستار تحقیقات سریع‌تر کمیسیون اروپا، ابزار‌های قوی‌تر دفاع تجاری و الزاماتی شد که تضمین کند واردات، همان استاندارد‌های اعمال‌شده بر تولیدکنندگان اروپایی را برآورده می‌کند.

او با گفتن این که کربن‌زدایی، آسیب‌پذیری‌های اروپا را از بین نبرده است، درباره بحران انرژی در جهان به دلیل بسته ماندن تنگه هرمز در نتیجه تجاوزگری آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران بیان کرد: «امروز، ما همچنان به‌شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته هستیم. این را به‌وضوح با آنچه در تنگه هرمز می‌گذرد می‌بینیم که برای مدل‌های اقتصادی ما مشکل‌ساز است. حتی کشور‌هایی که پیشرفت قابل‌توجهی در کربن‌زدایی داشته‌اند، مانند اسپانیا و فرانسه که هر کدام مسیر خود را دنبال می‌کنند، هنوز این وابستگی‌ها را دارند.»

ماکرون خواستار اتصالات برق قوی‌تر و سرمایه‌گذاری بیشتر در هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی و دفاع، تسهیل قوانین مالی برای هدایت پس‌انداز‌ها به سمت سرمایه‌گذاری، همراه با بودجه قوی‌تر اتحادیه اروپا شد.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنی در واکنش اظهارات اخیر اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس درباره احتمال پیوستن دوباره انگلیس به اتحادیه اروپا گفت: «اگر انگلیسی‌ها می‌خواهند گام اول را در این مسیر بردارند، به نظرم خبر خوبی هم برای کشورشان و هم برای اروپاست.»

واکنش ماکرون در پی این مطرح شده است که برنهام روز گذشته در کنفرانس حزب کارگر در لیورپول ضمن آن که وعده «یک رابطه بلندمدت جدید با اتحادیه اروپا» را داد، گفت: زمان آن رسیده که بپذیریم بریگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) به ما کنترل نداده و این یک ترمز دستی برای رشد است. ما از اجلاس اتحادیه اروپا برای تعیین مسیری به سوی یک رابطه بسیار بلندمدت‌تر استفاده خواهیم کرد.

نخست‌وزیر بریتانیا افزود: نمی‌توانم صادقانه به شما بگویم که وضعیت فعلی ما به اندازه کافی خوب است. برگزیت ضررش بیشتر از منفعتش بوده و ما باید سطح بالایی از رشد و رفاه را برای بریتانیا احیا کنیم.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا نیز گفت: معتقدم که بریگزیت هم برای مردم بریتانیا و هم برای کلیت پروژه اروپایی، زیانی عظیم بود. بنابراین، اگر بریتانیا تصمیمی در راستای آنچه شما پیشنهاد می‌کنید اتخاذ کند، اسپانیا قطعاً از آن استقبال خواهد کرد و بار دیگر آغوش خود را به روی آن خواهد گشود.

برچسب ها: امانوئل ماکرون ، وابستگی اقتصادی ، چین ، تنگه هرمز
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