کد خبر: 1382187
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

لغو سفر رئیس ستاد ارتش اشغالگر به آمریکا

3 رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، به دلیل شرایط بحرانی امنیتی و افزایش سطح آماده‌باش ارتش در تمامی جبهه‌ها، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به آمریکا را لغو کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه عبری «وای‌نت»، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است سفر خود به واشنگتن را که قرار بود حدود ۱۰ روز دیگر انجام شود، به علت شرایط امنیتی حاکم بر اراضی اشغالی لغو کند.

به گزارش ایسنا، طبق برنامه پیشین، قرار بود زامیر در این سفر با فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور دیدار و درباره همکاری‌های دوجانبه در مورد ایران و سایر تهدید‌ها گفت‌و‌گو کند. با این حال، وی به طرف‌های آمریکایی اعلام کرده در شرایط کنونی و هم‌زمان با آماده‌باش ارتش در همه جبهه‌ها، ترک منطقه و هدایت عملیات‌ها از راه دور را مناسب نمی‌داند.

یک مقام ارشد نظامی رژیم صهیونیستی در این‌باره تصریح کرد: «نمی‌توان ارتش را در بالاترین سطح آماده‌باش قرار داد و هم‌زمان به خارج سفر کرد.»

برچسب ها: ایال زامیر ، رژیم صهیونیستی ، آمریکا
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