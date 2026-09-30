مدیر آکادمی باشگاه استقلال در واکنش به درگیری جنجالی دیدار نوجوانان استقلال و شاهین با اشاره به این که استقلال شروع کننده درگیری نبوده، گفت: «دیروز یکی از بدترین روز‌های زندگی‌ام بود» و ضمن عذرخواهی از جامعه فوتبال تأکید کرد با خاطیان این اتفاق از سوی باشگاه برخورد و بازیکنان و اعضای کادرفنی متخلف با جریمه و تعلیق مواجه خواهند شد.

جوان آنلاین: تیم‌های نوجوانان استقلال و شاهین در رقابت‌های لیگ برتر استان تهران روز گذشته (هفتم مهر) به مصاف یکدیگر رفتند که با درگیری عوامل و بازیکنان دو تیم همراه بود. کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران با صدور دستور موقت، تمامی بازیکنان دو تیم را تا اطلاع ثانوی از فعالیت مرتبط با فوتبال و حضور در ورزشگاه‌ها محروم کرد.

به گزارش ایسنا، ناصر فریادشیران، مدیر آکادمی باشگاه استقلال در گفت‌و‌گو با خبرنگار درباره این اتفاق گفت: چندین سال است که این موضوعات رخ می‌دهد و بار اول هم نیست. در گذشته حتی در تیم ملی هم این اتفاق رخ داده و رحمان رضایی با علی بداوی درگیری داشت. این درگیری‌ها در فوتبال وجود دارد و من نمی‌خواهم آن را تایید کنم. معلم‌ها و مربیانِ با سابقه و متخصص در تیم‌هایی مانند بانک ملی، راه‌آهن و... کار می‌کردند، اما به دلیل منافع شخصی سیاسیون و منفعت طلبی آنها با نابودی تیم‌های‌شان کنار رفتند. به باشگاه‌های تهرانی دست درازی کردند و تیم‌هایی مانند نفت و پاس تهران که ورزشگاه اختصاصی داشتند، نابود شدند.

برخی با یک گوشی زمین اجاره می‌کنند و تیم‌های خود را «پولی» می‌بندند

او افزود: در شهرستان‌ها همه شعار بومی‌گرایی سر می‌دهند، اما در تهران، هیچکس این را نمی‌گوید چرا که از تمام ایران در اینجا جمع هستند. فوتبال پایتخت را آدم‌های سیاسی نابود کردند، حالا تیم‌هایی که هویت ندارند توسط آدم‌های اشتباهی به تیم‌های «زیر پله‌ای» تبدیل شده‌اند. از قصاب و صافکار و...، این شغل‌ها بسیار شریف و زحمتکش هستند، اما هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند. این به دلیل غفلت فدراسیون فوتبال و کمیته آموزش است که هر کسی آمده به کلاس‌های مربیگری رفته و برای فدراسیون درآمدزایی شده و مدرک گرفته‌اند. این آدم‌ها مربی تیم‌های پایه شده‌اند و با یک گوشی زمین اجاره می‌کنند و تیم‌های خود را «پولی» می‌بندند. ۱۲ بازیکن متوسط و خوب انتخاب می‌کنند و سایر بازیکنان را «پولی» می‌بندند. این منبع درآمد برای افرادی شده است.

متاسفم که شاهین اکنون هیچ‌کدام از نشانه‌های گذشته را ندارد

فریادشیران مدعی شد: فسادی که اکنون در فوتبال پایه است با این اتفاقات شکل گرفته که آدم‌های اشتباهی که دانش هم ندارند، به عنوان مدیر و سرمربی تیم‌های پایه انتخاب شده‌اند. یکی از افرادی که اکنون در تیم شاهین است، محرومیت سنگینی داشته و حواشی را او روی سکو‌ها ایجاد کرد. آن شاهینِ اخلاق مدار که آقایان دهداری و کاشانی و دیگر بزرگان آن‌جا جمع بودند، دیگر وجود ندارد. این تیم در دوره‌های قبلی هم همین کار را کرده و با همین شیوه جلو آمده‌اند. متاسفم که آن باشگاه باهویت، اکنون هیچ‌کدام از نشانه‌های گذشته را ندارد. تنها درگیری، دعوا و جنجال شکل می‌دهند تا تیم‌شان نتیجه بگیرد.

یکی از بدترین روز‌های زندگی‌ام بود و از جامعه فوتبال عذرخواهی می‌کنم

مدیر آکادمی باشگاه استقلال بیان کرد: دیروز یکی از بدترین روز‌های زندگی‌ام بود. از جامعه فوتبال عذرخواهی می‌کنم، این اشتباه از من هم بوده، اما باعث و بانی این کار کسی است که شروع کرده است. این حواشی ریشه دارد و آن هم نبود مربیان دلسوز است. کجا هستند مربیانی مانند امیرخان ابوطالب، آقا مدد معروف، رجب فرامرزی، آقای لطیفی و حسن حبیبی؟ اینها دیگر نیستند و مربیانی آمده‌اند مدرک گرفته‌اند که اصلا هویت شناسنامه‌ای ندارند. اینها آدم‌های اشتباهی هستند. برخی هم هستند که از جیب شخصی خود برای فوتبال هزینه می‌کنند، اما چه تعداد از این افراد را داریم؟ آن شاهینی که ما می‌شناختیم دیگر هویتی نسبت به آن زمان ندارد، تیمی که با آنها بازی کردیم و این مشکلات رخ داد.

خستگی داستان دیروز در تن من باقی ماند و دیشب نتوانستم بخوابم

ناصر فریادشیران اظهار کرد: خستگی داستان دیروز در تن من باقی ماند و دیشب نتوانستم بخوابم. از ورزشگاه امام رضا (ع) به مرغوبکار آمدیم، اینجا مال ۶۰ سال پیش است و در حال درست کردن آن هستیم. کلاس‌های دانش افزایی برای خانواده‌ها و مربیان برگزار کردیم. مجوز مدرسه فوتبال برای مربیان صادر می‌کنیم که این مجوز برای همه پیشکسوتان باشگاه رایگان است. هم‌چنین برای مناطق محروم هم این موضوع رایگان صورت گرفته است، مانند مدرسه شهدای طیبه میناب که آقای سرخاب آن‌جا هستند. این کار را ادامه می‌دهیم و نوعی اشتغال‌زایی هم صورت گرفته است. همایش‌های آموزشی برای مربیان برگزار کردیم، آداب و رسوم قبل از حضور در مسابقات پایه را به کادرفنی و بازیکنان آموزش دادیم. به والدین آنها در همایشی آموزش دادیم که مربی نباشند.

با خاطیان با جریمه و تعلیق برخورد می‌کنیم

او تصریح کرد: متاسفانه این بحثی که دیروز به وجود آمد، ذهن ما را خراب کرد و اتفاق خیلی تلخی برای من بود. با خاطیان از طرف باشگاه برخورد خواهد شد و تعلیق و جریمه شامل حال بازیکن و کادرفنی خواهد شد. تشکر می‌کنم از هیات فوتبال و کمیته انضباطی آن، اما تعداد زیاد تیم‌ها در فوتبال پایه باعث آسیب آن شده است. آدم‌های اشتباهی در فوتبال پایه کار می‌کنند. زد و بند، امتیاز فروشی و تبانی به جد وجود دارد و ان‌شاءالله با تدبیر هیات فوتبال تهران رفع شود. خواهش من این است که هر کسی را وارد کلاس‌های مربیگری نکنند. این ناهنجاری‌ها برای ۱۰ سال گذشته است که اکنون بروز می‌دهد.

قول فریادشیران برای تاسیس اولین دانشگاه فوتبال ایران در حضور تاجرنیا

مدیر آکادمی باشگاه استقلال در پایان گفت: برای اولین بار تشکیل تیم‌های پایه نوباوگان در رده سنی زیر ۱۴ سال را شروع کرده‌ایم که مدیریت آن با ایوب اصغرخانی است. اکنون نزدیک هزار نفر را تست گرفته‌اند و در نهایت ۶۰ نفر انتخاب شده‌اند که در هفته دو روز تمرین می‌کنند. بعد از ما پرسپولیس و پیکان هم این کار را کردند. با یک موسسه زبان قرارداد بستیم تا به بازیکنان و کادرفنی، زبان ورزشی را آموزش دهند. در بحث مسئولیت‌های اجتماعی، ۱۲ بازیکن بسیار خوب را از بهزیستی جذب کرده‌ایم. توجه به پایه‌ها در باشگاه استقلال با حضور آقای تاجرنیا صورت می‌گیرد و ان‌شاءالله بمانند و من قول می‌دهم در حضور او، ورزشگاه مرغوبکار را به اولین دانشگاه فوتبال ایران تبدیل می‌کنم.