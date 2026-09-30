جوان آنلاین: سفارت ایران در وین در پیامی به زبان انگلیسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از ۲۳ سال، نیروهای آمریکایی عراق را ترک میکنند. تهاجم. اشغال. هرجومرج. صدها هزار قربانی عراقی، از جمله بسیاری زنان و کودکان.
به گزارش ایسنا، این سفارت در ادامه با اشاره به بهانه اولیه حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ نوشت؛ «بهانه اصلی؟ سلاحهای کشتار جمعی عراق!» و تأکید کرد: جعل دروغ برای فروختن یک جنگ، استثنا در سیاستورزی آمریکا نیست؛ خودِ برنامه است، و این جهان است که بهایش را میپردازد.
سفارت ایران در وین این پیام را همراه با تصویری از کالین پاول، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در حال ارائه گزارش به شورای امنیت سازمان ملل در فوریه ۲۰۰۳، که در آن ادعای وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق را مطرح کرد و بعدها نادرست بودن آن اثبات شد منتشر کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاریهای بینالمللی از جمله آسوشیتدپرس و انپیآر، آخرین نیروهای نظامی آمریکا روز سهشنبه (۳۰ سپتامبر) عراق را بهطور کامل ترک کردند؛ اقدامی که به حضور نظامی ۲۳ساله آمریکا در این کشور که با تهاجم سال ۲۰۰۳ آغاز شده بود، پایان داد.