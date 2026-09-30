مظنون حادثه پایگاه هوایی انگلیس پیش از بازداشت به پلیس هشدار داده بود

روزنامه تایمز گزارش داد یکی از پنج مظنون بازداشت‌شده در ارتباط با حادثه پایگاه هوایی فیرفورد، اندکی پیش از بازداشت، پلیس را در جریان این حادثه قرار داده بود.

جوان آنلاین: بر اساس گزارش رویترز، یک طرح مشکوک علیه پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد در غرب انگلیس که نیرو‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده می‌کنند، پس از تماس یکی از مظنونان با پلیس خنثی شد.

به گزارش مهر، پنج مرد انگلیسی در دهه سوم زندگی که همگی ساکن لندن هستند، روز یکشنبه در نزدیکی این پایگاه به ظن جرایم تروریستی و مرتبط با مواد منفجره بازداشت شدند، اما بعداً با قرار وثیقه آزاد شدند.

روزنامه تایمز گزارش داد یکی از این افراد در ساعات اولیه صبح، اندکی پیش از بازداشت، با خدمات اضطراری تماس گرفته است. به نوشته این روزنامه، مأموران در حال بررسی این احتمال هستند که این اقدام برای بررسی سامانه‌های امنیتی، اجرای یک عملیات آزمایشی یا ارسال پیام به دولت انگلیس انجام شده باشد و هنوز مشخص نیست فرد مذکور از ادامه اقدام منصرف شده یا تماس بخشی از نقشه بوده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر مدعی شده بود مظنونان قصد وارد کردن خسارت زیادی را داشته‌اند و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز احتمال نقش داشتن یک عامل خارجی را مطرح کرده بود.

پلیس انگلیس نیز اعلام کرده بود در خودرو‌های مورد استفاده مظنونان بنزین پیدا شده، اما هیچ وسیله انفجاری دست‌ساز کشف نشده است.