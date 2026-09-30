اذعان مکرون بر وابستگی اروپا به گاز روسیه

جوان آنلاین: به نقل از تاس، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه در یک مجمع اقتصادی در مادرید گفت اروپا بخش مهمی از رقابتپذیری صنعتی خود را به دلیل قطع واردات گاز روسیه از دست داده است.
به گزارش مهر، مکرون با اشاره به بحران انرژی در اروپا اظهار کرد گاز ارزان روسیه در گذشته نقش مهمی در تغذیه بخش صنعتی اروپای مرکزی داشت و این منطقه نیز بهعنوان هسته تولیدی اروپا، سایر بخشهای اقتصادی را تقویت میکرد.
وی همچنین گفت تحولات مربوط به تنگه هرمز بار دیگر وابستگی کشورهای اروپایی به سوختهای فسیلی را آشکار کرده است. مکرون خواستار ایجاد بازار یکپارچه انرژی در اروپا و تقسیم عادلانه هزینههای مالی پروژههای بزرگ انرژی شد.
رئیسجمهور فرانسه همچنین تأکید کرد اروپا باید به جای تمرکز بر منشأ انرژی، بر استفاده از منابع کمکربن تولیدشده در داخل قاره تمرکز کند.