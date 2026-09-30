جوان آنلاین: از راشاتودی، ولادیمیر پوتین در مراسم افتتاحیه دوره نهم دومای دولتی روسیه، بازگشت مناطق جدید به این کشور را تبریک گفت.
به گزارش ایرنا، وی افزود: روز بازگشت مناطق جدید به روسیه به نمادی از مبارزه عادلانه مردم در سراسر کشور و همچنین ساکنان دونباس و نووروسیا برای آزادی تبدیل شده است.
رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه انتخاب ساکنان مناطق جدید به صورت روشن بازگشت به روسیه بود، افزود: ساکنان مناطق جدید در شرایطی بسیار دشوار در همهپرسی بازگشت به روسیه شرکت کردند. این همهپرسی کاملاً مطابق با قوانین بینالمللی برگزار شد.
وی با بیان اینکه هیچکس نمیتواند ملت روسیه را درهم بشکند یا آن را بترساند، گفت: رشد اقتصادی روسیه باید بهصورت پایدار و بلندمدت تضمین شود.
رئیس جمهوری روسیه خاطرنشان کرد: انسجام جامعه، فراهم کننده تضمینهای امنیتی لازم برای حاکمیت روسیه در نسلهای آینده است. مسکو توانسته است توسعه فعال خاور دور و قطب شمال را آغاز کند و این روند باید ادامه یابد. روسیه باید در خط مقدم تحولات فناوری قرار داشته باشد و همه ظرفیتهای لازم برای تحقق این هدف فراهم است.
پوتین با بیان اینکه وظیفه اصلی، ارتقای سطح و کیفیت زندگی مردم روسیه است، گفت: میزان بالای مشارکت و نتایج انتخابات، استحکام نظام چندحزبی در روسیه و وحدت مردم این کشور را تأیید کرد.