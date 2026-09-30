در پی وزش باد‌های شدید و بارش‌های سیل‌آسا، برق حدود ۱۸ هزار خانه و واحد تجاری امروز (چهارشنبه) در سراسر ایرلند قطع شد.

جوان آنلاین: تیم‌های عملیاتی ضمن تلاش برای رفع مشکل قطعی برق اعلام کردند شرایط نامساعد جوی موجب اختلالات گسترده به‌ویژه در مناطق جنوب و جنوب غرب این کشور شده است.

به گزارش ایسنا، مقامات به ساکنان مناطق تحت تأثیر این شرایط جوی توصیه کردند که هنگام تردد احتیاط کنند و نسبت به احتمال بروز اختلالات بیشتر ناشی از وضعیت آب‌وهوا هوشیار باشند.

به گزارش آناتولی، در فرانسه نیز یک طوفان قدرتمند مدیترانه‌ای امروز با باران‌های سیل‌آسا در جنوب این کشور همراه شد و مقامات را بر آن داشت تا برخی مناطق را در بالاترین سطح هشدار قرمز به دلیل تندباد و سیل قرار دهند و برای برخی نواحی دیگر نیز هشدار نارنجی صادر کردند.

سازمان هواشناسی فرانسه همچنین اعلام کرد در پی بارش‌های شدید بامداد چهارشنبه، سطح آب برخی رودخانه‌ها و آبراه‌ها به سرعت بالا آمده است.

فرمانداری منطقه «اِرو» دستور تعطیلی مدارس را برای امروز در هشت منطقه صادر کرد. این فرمانداری همچنین اعلام کرد فعالیت وسایل نقلیه عمومی در سراسر شهرستان‌های تحت تاثیر سیل متوقف شده است.

مقامات از ساکنان خواستند که در خانه بمانند، از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و از به‌کارگیری وسایل نقلیه شخصی نیز پرهیز نمایند.