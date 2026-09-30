عربستان با ارائه جزئیاتی از حادثه پرواز شرکت «فلای‌دبی»، از برقراری وضعیت اضطراری برای فرود ایمن این هواپیما در فرودگاه تبوک، انتقال خلبان و کمک‌خلبان مصدوم به بیمارستان و آغاز تحقیقات درباره علل این سانحه خبر داد.

جوان آنلاین: مدیریت فرودگاه تبوک عربستان سعودی در تشریح این حادثه اعلام کرد صبح امروز (چهارشنبه) پس از دریافت پیام کمک و درخواست فرود اضطراری از سوی یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت اماراتی «فلای‌دبی»، بلافاصله وضعیت اضطراری در این فرودگاه اعلام شد و هواپیما توانست با موفقیت به زمین بنشیند.

به گزارش ایسنا، بر اساس توضیحات مقامات این فرودگاه، در پی این رویداد کاپیتان هواپیما و کمک‌خلبان دچار مصدومیت شده و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند و خدمات‌رسانی لازم به مسافران در سالن ترانزیت در جریان است.

همچنین هماهنگی‌ها با شرکت هواپیمایی فلای‌دبی برای اعزام یک هواپیمای جایگزین جهت انتقال مسافران انجام شده است.

مسئولان فرودگاه تبوک با تأکید بر پایبندی کامل به مقررات سازمان هوانوردی غیرنظامی و کنوانسیون‌های بین‌المللی ایمنی پرواز، تصریح کردند که تحقیقات تخصصی از سوی نهاد‌های ذی‌صلاح برای روشن شدن چرایی وقوع این حادثه آغاز شده است.

صبح امروز پس از ناپدید شدن پرواز ابوظبی به تل‌آویو از رادار‌های ردیابی، رسانه‌ها به سرعت شروع به گمانه‌زنی‌های متفاوت در این رابطه از هواپیماربایی، رخداد امنیتی و نقص فنی کردند، اما در نهایت این پرواز دقایقی بعد سرانجام با اسکورت جنگنده‌های سعودی در فرودگاه تبوک عربستان به زمین نشست.