تلاش مجدد عربستان برای جذب نظامیان مزدور علیه انصارالله

جوان آنلاین: پایگاه خبری «اینتلیجنس آنلاین» اعلام کرد، نهاد‌های سعودی اخیراً تماس‌هایی را با مشاورانی آغاز کرده‌اند که پیش‌تر در جذب نیرو‌های نظامی از بخش خصوصی برای پشتیبانی از ارتش عربستان نقش داشته‌اند؛ اقدامی که با هدف تقویت مواضع نیرو‌های تحت حمایت ریاض در رویارویی با نیرو‌های ارتش یمن و انصارالله انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، این پایگاه با یادآوری سابقه مشترک عربستان و امارات در به‌کارگیری مزدوران کلمبیایی وابسته به شرکت بدنام آمریکایی «بلک‌واتر»، تصریح کرد که این تحرک جدید ریاض ناشی از تضعیف و کاهش کارآمدی نیرو‌های وابسته به آن در جبهه‌ها، به‌ویژه پس از تسلط نیرو‌های صنعا بر مناطقی از ساحل غربی و تنگه باب‌المندب و هم‌زمان با حملات به تأسیسات نفتی عربستان است؛ هرچند برآورد‌ها نشان می‌دهد این مزدوران در درگیری‌های پیشین نیز دستاورد تعیین‌کننده‌ای نداشته‌اند.