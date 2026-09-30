ممنوعیت صادرات گازوئیل روسیه تمدید شد

جوان آنلاین: دفتر مطبوعاتی کابینه روسیه در بیانیهای اعلام کرد «این فرمان، ممنوعیت صادرات گازوئیل، سوخت دریایی و نفتگاز را که مستقیما توسط تولیدکنندگان از روسیه صادر میشوند، تا پایان روز ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ تمدید میکند.»
به گزارش ایسنا، دولت روسیه اعلام کرد که هدف از این اقدام، حفظ ثبات در بازار داخلی سوخت با توجه به افزایش تقاضا برای سوخت خودروها در فصل برداشت محصولات کشاورزی است.
یک ممنوعیت گستردهتر برای صادرات سوخت نیز تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ در روسیه همچنان پابرجاست. مهلت محدودیت اعمالشده بر تولیدکنندگان مستقیم، پیش از این قرار بود در ۳۰ سپتامبر به پایان برسد.
کمبود سوخت جهانی و افزایش شدید قیمتها، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ویژه در آمریکا که قیمت گازوئیل به رکورد بالای ۶.۵۰ دلار در هر گالن رسیده است، زیرا تجاوز نظامی آمریکا به ایران و جنگ روسیه و اوکراین تحویل سوخت را محدود کرده است و افزایش قیمت سوخت را به یک خطر سیاسی برای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در آستانه انتخابات میان دورهای نوامبر تبدیل کرده است.
سازمان حملونقل انگلیس (RAC) روز دوشنبه اعلام کرد که قیمت گازوئیل در جایگاههای عرضه سوخت انگلیس به دلیل جنگ آمریکا و «اسرائیل» علیه ایران به بالاترین حد خود رسیده است.
روسیه بارها برای مهار افزایش قیمت سوخت و مقابله با کمبودهای ناشی از حملات پهپادهای اوکراین به پالایشگاههای نفت، محدودیتهایی را بر صادرات بنزین و گازوئیل اعمال کرده است.
مسکو در اواخر ماه اوت، ممنوعیت صادرات گازوئیل را تا پایان سپتامبر تمدید کرد و در عین حال اجازه عرضه به کشورهایی مانند جمهوریهای شوروی سابق و مغولستان را تحت توافقات بین دولتی داد.
بر اساس گزارش رویترز، روسیه که معمولا دومین صادرکننده بزرگ گازوئیل در جهان پس از آمریکا است، پیش از اعمال محدودیت عرضه خارجی، صادرات خود را در تابستان کاهش داده بود.