کد خبر: 1382155
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

پاکستان: توانمندی‌های نظامی ما در اختیار عربستان خواهد بود

5 وزیر دفاع پاکستان گفت که توانمندی‌های نظامی این کشور بر اساس توافق دفاعی با عربستان، در اختیار ریاض خواهد بود.

جوان آنلاین: «خواجه آصف»، وزیر دفاع پاکستان در یک نشست خبری گفت: بر اساس توافق دفاع مشترک با عربستان، اسلام‌آباد با هر وسیله‌ای که در اختیار دارد از عربستان در برابر حملات دفاع خواهد کرد.

به گزارش تسنیم، خواجه آصف از گفتن اینکه آیا نظامیان پاکستانی تاکنون در حملات هوایی علیه انصارالله یمن مشارکت داشته‌اند، خودداری کرد، اما با این حال گفت: توانمندی‌های نظامی پاکستان بر اساس پیمان دفاع متقابل جدید با عربستان و ترکیه، در اختیار ریاض خواهد بود.

وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به پرسش خبرنگاران در جریان سفرش به ایتالیا درباره اینکه آیا اسلام‌آباد در حملات هوایی انصارالله یمن مشارکت داشته است، گفت: «من وارد جزئیات نمی‌شوم، اما بدیهی است وقتی می‌گویم ما بر اساس این توافق متعهد به دفاع از عربستان سعودی هستیم، این بدان معناست که هر وسیله‌ای که در اختیار ما باشد، در اختیار عربستان سعودی نیز خواهد بود. فکر می‌کنم این یک اظهارنظر کاملاً صریح است».

اظهارات وزیر دفاع پاکستان چند روز پس از آن مطرح شده است که فرماندهان ارتش پاکستان، ترکیه و عربستان در ریاض برای بررسی واکنش‌ها به حملات جنبش انصارالله یمن با یکدیگر دیدار کردند.

خواجه آصف در ادامه با تأکید بر اینکه تعهد پاکستان به عربستان صریح است، افزود: «هرکس دشمن عربستان باشد، دشمن پاکستان نیز هست؛ این موضوع باید کاملاً روشن باشد».

عربستان، پاکستان و ترکیه ۱۶ مرداد پس از امضای «توافقنامه دفاع مشترک مکه»، اعلام کردند بر اساس این توافق، حمله به هر یک از اعضا، حمله به هر سه عضو تلقی خواهد شد.

به گزارش اسوشیتدپرس، درگیری میان عربستان و انصارالله یمن به آزمونی زودهنگام برای این ائتلاف تبدیل شده است، توافقی که متن کامل آن منتشر نشده و ساختار‌های فرماندهی و عملیاتی آن همچنان در حال شکل‌گیری است.

برچسب ها: خواجه آصف ، عربستان ، پاکستان
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