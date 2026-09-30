تحرکات مخفی کاخ سفید در قبال عربستان و امارات

جوان آنلاین: گاردین گزارش داد که کاخ سفید به صورت محرمانه عربستان و امارات را تشویق به حل اختلافات فیما بین و تشکیل فرماندهی نظامی یکپارچه برای رویارویی با نیرو‌های انصارالله یمن می‌کند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، کاخ سفید به دنبال آن است تا عربستان را به سمت آشتی و مصالحه با امارات سوق دهد.

پیشتر نیز منابع آگاه در گفت‌و‌گو با المیادین با اشاره به تقلای نتانیاهو در این خصوص تاکید کردند که هدف سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات تحریک این کشور برای مشارکت مجدد در جنگ عربستان علیه یمن بوده است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در این سفر ابراز امیدواری کرده است که امارات از عربستان در این مسیر حمایت‌های امنیتی و اطلاعاتی به عمل آورد.

منابع مذکور تصریح کردند که این سخنان در نشست مستقیم نتانیاهو با محمد بن زاید رئیس امارات مطرح شده است.

آنها اضافه کردند که محور سفر منصور بن زاید به عربستان نیز رساندن پیام نتانیاهو به محمد بن سلمان ولی عهد این کشور درباره یمن و زمینه سازی برای حمله گسترده به این کشور بوده است.