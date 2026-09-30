چین امروز (چهارشنبه) به ایران و آمریکا یادآور شد تا به چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردند و مذاکرات را از سر بگیرند.

جوان آنلاین: گائو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین با تاکید بر حمایت برای پایان مناقشات از طریق ابزار دیپلماتیک و سیاسی گفت، پکن امیدوار است که ایران و آمریکا صلح را برگزینند، بار دیگر به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد متعهد شوند و مذاکرات و گفت‌و‌گو‌ها را هرچه سریعتر از سر بگیرند.

به نقل از خبرگزاری آناتولی، این سخنگو همچنین افزود: «چین از همان روز نخستِ جنگ علیه ایران، تلاش‌های فعالی برای کمک به پایان دادن به نبرد و پیشبرد مذاکرات صلح انجام داده است. پکن از مجموعه‌ای از ابتکارات و پیشنهاد‌های مطرح‌شده توسط شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه حمایت و آنها را دنبال خواهد کرد.»

سخنگوی وزارت خارجه چین خاطرنشان کرد: «پکن به تلاش برای برقراری هرچه سریع‌تر صلح و آرامش در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس ادامه خواهد داد.»

ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه جنگ متجاوزانه‌ای را علیه ایران آغاز کردند. تهران با حملات موشکی و پهپادی به مواضع و تاسیسات آمریکا در سراسر منطقه پاسخ داد و در ادامه تنگه هرمز به روی طرف‌های متخاصم بسته شد. تلاش‌ها برای پایان دادن به این جنگ، در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای در ۱۸ ژوئن در اسلام‌آباد، همچنان ادامه دارد؛ تفاهم‌نامه‌ای که هدف آن دستیابی به توافق صلح نهایی در خصوص کشتیرانی در این آبراه راهبردی و ترک مخاصمه است.