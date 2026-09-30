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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

اقدامات اسرائیل در غزه جنایت جنگی است/ تاکید بر حق هسته‌ای و لزوم لغو تحریم‌های ایران

5 نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را جنایات جنگی و نتانیاهو را جنایتکار جنگی توصیف کرد و همچنین بر لزوم تضمین حقوق هسته‌ای و لغو تحریم‌های ایران تاکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، گفت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یک «جنایتکار جنگی» است. قطر با وجود وضعیت پیچیده منطقه، به اولویت دادن به دیپلماسی و ایفای نقش میانجی برای صلح ادامه خواهد داد.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر قطر در گفتگویی با «پیرس مورگان» روزنامه‌نگار انگلیسی که روز سه‌شنبه منتشر شد، در پاسخ به سوالی در مورد ماهیت اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه گفت: آنچه در غزه روی می‌دهد، جنایات جنگی است و نخست وزیر اسرائیل مسئول این امر و یک «جنایتکار جنگی» است.

او بیان کرد: نتانیاهو با هجمه به قطر، سعی در منحرف کردن افکار عمومی و گمراه کردن آنها با روایت‌های دروغین دارد. نخست وزیر اسرائیل به جای بررسی رفتار خود و کابینه اش، دیگران را سرزنش می‌کند و سعی دارد اقدامات خود را به دیگران نسبت دهد.

آل ثانی بار دیگر با تکرار محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به دوحه در سال گذشته گفت: ما در حالی مورد حمله اسرائیل قرار گرفتیم که در حال پیشبرد پیشنهاد ترامپ بودیم و این غیرقابل قبول و قابل سرزنش بود. حمله به میانجیگران، اقدامی خطرناک و بی‌سابقه در تاریخ جنگ است. نتانیاهو با حمله به قطر، از خط قرمز عبور کرده است، همانطور که قبلاً از خطوط قرمز دیگری عبور کرده بود.

پیامد‌های جنگ فراتر از ایران است/به تلاش برای ارائه راه‌حل ادامه می‌دهیم

نخست وزیر قطر در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو اظهار داشت که کشورش پیامد‌های جنگ را پیش‌بینی و بار‌ها در مورد آن هشدار داده بود، پیامد‌هایی که فراتر از ایران و منطقه گسترش یافته و اقتصاد جهانی را در بر می‌گیرد.

او تأیید کرد که قطر از هیچ تلاشی برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک با هماهنگی دولت آمریکا در تلاش برای دستیابی به توافق بین آمریکا و ایران دریغ نکرد، اما این تلاش‌ها ناموفق بود.

نخست وزیر قطر تصریح کرد که ایفای نقش میانجیگری آسان نبود، اما معتقد است که دیپلماسی پشت در‌های بسته موثرترین راه برای دستیابی به پیشرفت است.

وی گفت: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا به دولت آمریکا و همچنین ایرانی‌ها بهترین توصیه‌ها را در مورد چگونگی دستیابی به یک راه‌حل ارائه دهیم.

نخست وزیر قطر بر اهمیت پرداختن به سه موضوع کلیدی برای رفع تهدید جنگ تأکید کرد.

آل ثانی در این خصوص افزود که مورد اول موضوع هسته‌ای است و باید به توافقی دست پیدا کرد که رضایت طرف آمریکایی و آژانس بین المللی انرژی اتمی را جلب کند و در عین حال حق ایران را در بهره مندی از انرژی صلح آمیز هسته‌ای تضمین نماید و رفع تحریم‌های ایران را به همراه داشته باشد.

نخست وزیر قطر به موضوع دوم، یعنی آزادی دریانوردی در تنگه هرمز، پرداخت و و گفت: توافق در این باره باید طبق حقوق بین المللی به گونه‌ای باشد که شامل کل منطقه شود.

وی افزود که موضوع سوم مربوط به اصلاح ترتیبات امنیتی در منطقه از جمله میان شورای همکاری خلیج فارس و ایران است و این امر بدون گفت‌و‌گو میان ایران و کشور‌های حاشیه خلیج فارس و تدوین اصولی برای روابط حسن همجواری از جمله عدم مداخله در امور یکدیگر و عدم تجاوز محقق نخواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف ایجاد منطقه‌ای با منافع مشترک در حوزه‌های انرژی، اقتصاد و تجارت است تا زمینه برای شکوفایی ظرفیت‌های منطقه فراهم شود.

آل ثانی ادامه داد: پیام ما به آنها همیشه این بوده است که ما، به عنوان یک منطقه، به آینده نگاه می‌کنیم و دست خود را به سوی هر شریکی در طرف دیگر برای ترتیبات امنیتی تضمین‌کننده همزیستی مسالمت‌آمیز، دراز می‌کنیم.

برچسب ها: نخست وزیر قطر ، رژیم صهیونیستی ، غزه ، ایران
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