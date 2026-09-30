کد خبر: 1382142
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲
ورزش » ساير

دست تراپ به مدال نرسید/ پایان ضعیف تیراندازی ایران در بازی‌های آسیایی با یک برنز

6 تیم میکس تراپ ایران در فینال بازی‌های آسیایی چهارم شد تا تیراندازان ایران با کسب تنها یک مدال برنز به کار خود در این مسابقات پایان دهند.

جوان آنلاین: مرضیه پرورش‌نیا و محمد بیرانوند در رقابت‌های تیراندازی بازی‌های آسیایی در فینال ماده تراپ میکس در رده چهارم قرار گرفتند. 

در پایان راند اول مرحله مقدماتی مرضیه پرورش‌نیا ۲۵ و محمد بیرانوند ۲۲ امتیاز ثبت کرده و در راند دوم نیز به ترتیب ۲۰ و ۲۳ امتیاز به دست آوردند و در راند سوم نیز پرورش‌نیا و بیرانوند هر کدام ۲۴ امتیاز به دست آوردند. در نهایت تیم میکس ایران با ۱۳۸ امتیاز پس از چین و قطر در جایگاه سوم دور مقدماتی قرار گرفته و برای نخستین بار در تاریخ این رشته به فینال بازی‌های آسیایی راه پیدا کرده بود.

اما تیم ایران در فینال این رقابت‌ها و در جدال با چین، قطر و هند در رده چهارم ایستاد و از کسب مدال باز ماند.

اما تیراندازی ایران عملکرد خوبی در بازی‌های آسیایی نداشت و با تنها یک مدال برنز به کار خود پایان داد.

تیراندازی ایران تنها یک مدال برنز در میکس تیمی تپانچه بادی توسط وحید گل خندان و هانیه رستمیان بدست آورد.

در تپانچه ایران تنها دو فینالیست داشت، اما مدال نگرفتند. سامیه یاسی در تپانچه بادی به فینال رسید، اما در رده هشتم ایستاد. هانیه رستمیان هم در تپانچه ۲۵ متر به فینال رفت و هفتم شد.

اما در تفنگ هیچ کدام از نمایندگان ایران به فینال نرسیدند.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ناگویا ، تیراندازی ، مدال
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