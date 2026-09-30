نجباء: عراق تسلیم خواسته ضد ایرانی آمریکا نشود؛ همه احتمالات مطرح است

جوان آنلاین: علی الاسدی رئیس شورای سیاسی جنبش نجبای عراق در گفتگوی تفصیلی با شبکه المیادین تاکید کرد: تصمیمات مقامات عراقی در خصوص ممانعت از فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاههای کشور تأسف برانگیز بوده و بیانگر تسلیم شدن در برابر قلدری آمریکا است.
عراق نباید تسلیم آمریکا شود
وی اضافه کرد: مسئله فراتر از فرودگاهها است. وقتی عراق روابط مستحکمی با ایران دارد نباید در برابر یک تصمیم غیرمسئولانه از سوی آمریکا در امور داخلی اش تسلیم شود. تصمیم گیرندگان در کشور باید در این خصوص تجدیدنظر کنند.
الاسدی تصریح کرد: در غیر این صورت شاهد تحرکات مردمی برای اعمال فشار در راستای تغییر این تصمیم خواهیم بود. گزینههای مردمی در این خصوص دارای وزن بیشتری بوده و تمام احتمالات مطرح است. ضعف بازیگران سیاسی داخلی باعث شده اشغالگران آمریکایی تصمیمات خود را بر ما تحمیل کنند. این در حالی است که ما میتوانیم مانند برخی دیگر از کشورها از اجرای آن امتناع کرده و حاکمیت سیاسی و اقتصادی خودمان را حفظ کنیم.
ارتباط تحویل سلاح با پایان اشغالگری آمریکا
وی بیان کرد: حاکمیت یعنی استقلال مطلق؛ تصمیمها در زمینههای اقتصادی، امنیتی و تمام شؤون در داخل کشور اتخاذ شود. عراق باید آزاد باشد و فرستاده آمریکا در امور اقتصادی، امنیتی و سیاسی ما دخالت نکند. در خصوص مسئله سلاح نیز باید بگویم که اصطلاح انحصار سلاح نادرست بوده و از اصطلاح ساماندهی سلاح استفاده میشود. مشکل بزرگ عراق سلاح نیست بلکه فساد است. شروط تحویل دادن سلاح به پایان اشغالگری آمریکا و پایان حضور خارجیها در عراق از جمله ترکها گره خورده است. نیروهای پیشمرگ نیز باید تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار بگیرند. گروههای تجزیه طلب یکی از مشکلات عراق است و هر زمان که نیاز باشد مقاومت مداخله میکند.
تیم ترور آمریکا در عراق
الاسدی اضافه کرد: جنبش نجبا اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد یک تیم با حضور عراقیها و نظارت مستقیم آمریکاییها تشکیل شده و مأموریت آن اجرای ترورها و فتنه انگیزی به عنوان نسخه جدیدی از شرکت بدنام بلک واتر و جبران خروج نظامیان آمریکایی از این کشور است.
وی گفت: چندین تلاش برای ایجاد درگیریهای داخلی به بهانه سلاح مقاومت خنثی شد که از سوی آمریکا اداره میشد. همچنین گزارشهایی در خصوص تحریک عناصر داعش در عراق مخابره شده است.
الاسدی تصریح کرد: ما سر سوزنی به آمریکاییها اعتماد نداریم چرا که آنها به وعده هایشان احترام نمیگذارند. دیدیم که چگونه به ایران حین مذاکرات حمله کردند. کاردار آمریکا تلاش کرده بود از طریق یک چهره سیاسی ارتباط برقرار کند؛ افزون بر این، فرستادگان دیگری که با واشنگتن هم پیمان بودند، پیامهایی مبنی بر تمایل به مذاکره ارسال کردند که البته همگی مشروط به دست کشیدن از تسلیحات راهبردیِ دارای قابلیت هدف قرار دادن اسرائیل بود و تمامی این پیشنهادات قاطعانه رد شدند.