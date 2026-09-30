تداوم حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی صبح روز چهارشنبه در ادامه حملات به جنوب لبنان، حومه شهرک‌های «برعشیت» و «بیت یاحون» را با آتش توپخانه گلوله باران کرد.

جوان آنلاین: به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان را نیزگلوله باران کرد.

همزمان این منابع از حملات بالگرد‌های ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک‌های «مفدون» و «زوطر شرقی» خبر دادند.

از سوی دیگر، خبرنگار خبرگزاری لبنان در «صور» واقع در جنوب لبنان گزارش داد که یک تانک مرکاوای اسرائیلی مستقر در شهرک «البیاضه» دو گلوله به سمت شهرک «المنصوری» شلیک کرد.

همچنین ارتش اسرائیل به اقدامات خصمانه خود در شهرک المنصوری ادامه داد و پس از انفجار اکثر منازل این شهرک، چاه‌های آن را منفجر و شبکه آب را قطع کرد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.