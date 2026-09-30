جوان آنلاین: در سایه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه همزمان با جنگافروزیهای این رژیم در سراسر منطقه و در حالی که رژیم ابومحمد جولانی در سوریه علاوه بر موضع انفعالی خود مقابل این تجاوزات، توافق امنیتی نیز با صهیونیستها منعقد کرده است، زندگی ساکنان جنوب سوریه بهویژه استان قنیطره، در بحبوحه حملات و تجاوزات مداوم اسرائیل که کشاورزان، غیرنظامیان، جوانان و کودکان را هدف قرار میدهد، به وضعیتی از ترس و انتظار روزانه، وحشت از بازداشت، بمباران یا حتی مرگ تبدیل شده است.
به گزارش تسنیم، در همین زمینه منابع سوری گزارش دادند که نیروهای اشغالگر اسرائیلی حملات خود را به حومه قنیطره از سر گرفتند و در روستاهای زبیده و الحریه به تجاوز و آدمربایی پرداختند.
شبکه الاخباریه سوریه گزارش داد که نیروهای اشغالگر روز سه شنبه با پنج وسیله نقلیه به روستای زبیده در حومه مرکزی قنیطره یورش بردند و این تهاجم همزمان با رفتن دانشآموزان به مدرسه بود و باعث ترس و اضطراب در بین آنها شد.
بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در جریان حمله خود به حومه شمالی قنیطره، یک مرد جوان را از روستای الحریه ربودند.
این تجاوزات اشغالگران صهیونیست به جنوب سوریه تبدیل به یک روند و سناریوی عادی شده و روز دوشنبه هم منابع سوری از حمله نظامیان صهیونیست با ۱۵ خودروی نظامی به حومه جنوبی قنیطره خبر دادند.
طبق این گزارش، نیروهای اشغالگر صهیونیستی زمینهای کشاورزی بین شهرهای بریقه و کودنا در حومه جنوبی قنیطره را هدف حملات توپخانهای قرار دادند.
از سوی دیگر، طبق شهادتهای جمعآوریشده توسط ساکنان جنوب سوریه، تعداد بازداشتشدگانی که آنها میشناسند تقریباً به ۴۶ یا ۴۷ نفر رسیده است، از جمله پنج کودک. همچنین استانهای جنوبی سوریه، درعا و قنیطره، در ماههای اخیر شاهد افزایش قابلتوجه سرعت حملات اسرائیل بودهاند. نیروهای اشغالگر تقریباً روزانه در چندین منطقه مرزی عملیات انجام میدهند، از جمله عملیات جستوجو و آدمربایی که اغلب کشاورزان و چوپانان را هدف قرار میدهد.
این تجاوزات صهیونیستها با ایجاد ایستهای بازرسی نظامی موقت در طول حملات و بازرسی رهگذران و خانههای غیرنظامیان در روستاها و شهرهایی که نیروهای اسرائیلی وارد آنها شدهاند، همراه است و باعث نگرانی ساکنان محلی در مورد گسترش و فراوانی این عملیاتها شده است.
منابع محلی گزارش میدهند که تهاجمات نیروهای اسرائیلی به یک اتفاق روزمره تبدیل شده است که هر لحظه بدون هشدار رخ میدهد و با تیراندازی، یورش و بستن جادههای اصلی همراه است. ارتش اسرائیل در جادهها، ایستبازرسیهای متعددی ایجاد و از عبور شهروندان سوری جلوگیری میکند. ساکنان جنوب سوریه بهویژه قنیطره، گاهی اوقات بهدلیل بسته شدن جادهها ساعتها سرگردان میشوند که زندگی آنها را مختل میکند و آنها را در حالت ترس مداوم قرار میدهد.