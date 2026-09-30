کد خبر: 1382135
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم تجاوز و آدم‌ربایی صهیونیست‌ها در جنوب سوریه

2 منابع سوری گزارش دادند که نظامیان صهیونیست در ادامه تجاوزات به قنیطره و آزار شهروندان، یک جوان را ربودند.

جوان آنلاین: در سایه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه همزمان با جنگ‌افروزی‌های این رژیم در سراسر منطقه و در حالی که رژیم ابومحمد جولانی در سوریه علاوه بر موضع انفعالی خود مقابل این تجاوزات، توافق امنیتی نیز با صهیونیست‌ها منعقد کرده است، زندگی ساکنان جنوب سوریه به‌ویژه استان قنیطره، در بحبوحه حملات و تجاوزات مداوم اسرائیل که کشاورزان، غیرنظامیان، جوانان و کودکان را هدف قرار می‌دهد، به وضعیتی از ترس و انتظار روزانه، وحشت از بازداشت، بمباران یا حتی مرگ تبدیل شده است.

به گزارش تسنیم، در همین زمینه منابع سوری گزارش دادند که نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی حملات خود را به حومه قنیطره از سر گرفتند و در روستا‌های زبیده و الحریه به تجاوز و آدم‌ربایی پرداختند.

شبکه الاخباریه سوریه گزارش داد که نیرو‌های اشغالگر روز سه شنبه با پنج وسیله نقلیه به روستای زبیده در حومه مرکزی قنیطره یورش بردند و این تهاجم همزمان با رفتن دانش‌آموزان به مدرسه بود و باعث ترس و اضطراب در بین آنها شد.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در جریان حمله خود به حومه شمالی قنیطره، یک مرد جوان را از روستای الحریه ربودند.

این تجاوزات اشغالگران صهیونیست به جنوب سوریه تبدیل به یک روند و سناریوی عادی شده و روز دوشنبه هم منابع سوری از حمله نظامیان صهیونیست با ۱۵ خودروی نظامی به حومه جنوبی قنیطره خبر دادند.

طبق این گزارش، نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی زمین‌های کشاورزی بین شهر‌های بریقه و کودنا در حومه جنوبی قنیطره را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند.

از سوی دیگر، طبق شهادت‌های جمع‌آوری‌شده توسط ساکنان جنوب سوریه، تعداد بازداشت‌شدگانی که آنها می‌شناسند تقریباً به ۴۶ یا ۴۷ نفر رسیده است، از جمله پنج کودک. همچنین استان‌های جنوبی سوریه، درعا و قنیطره، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قابل‌توجه سرعت حملات اسرائیل بوده‌اند. نیرو‌های اشغالگر تقریباً روزانه در چندین منطقه مرزی عملیات انجام می‌دهند، از جمله عملیات جست‌و‌جو و آدم‌ربایی که اغلب کشاورزان و چوپانان را هدف قرار می‌دهد.

این تجاوزات صهیونیست‌ها با ایجاد ایست‌های بازرسی نظامی موقت در طول حملات و بازرسی رهگذران و خانه‌های غیرنظامیان در روستا‌ها و شهر‌هایی که نیرو‌های اسرائیلی وارد آنها شده‌اند، همراه است و باعث نگرانی ساکنان محلی در مورد گسترش و فراوانی این عملیات‌ها شده است.

منابع محلی گزارش می‌دهند که تهاجمات نیرو‌های اسرائیلی به یک اتفاق روزمره تبدیل شده است که هر لحظه بدون هشدار رخ می‌دهد و با تیراندازی، یورش و بستن جاده‌های اصلی همراه است. ارتش اسرائیل در جاده‌ها، ایست‌بازرسی‌های متعددی ایجاد و از عبور شهروندان سوری جلوگیری می‌کند. ساکنان جنوب سوریه به‌ویژه قنیطره، گاهی اوقات به‌دلیل بسته شدن جاده‌ها ساعت‌ها سرگردان می‌شوند که زندگی آنها را مختل می‌کند و آنها را در حالت ترس مداوم قرار می‌دهد.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، سوریه ، آدم ربایی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

بدون شرح

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

پول حقیقی به بورس برگشت

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

قتل شوهر با سیانور

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

تسلیم‌بشو نیستیم

جاعلان مشغول کارند

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام ماند

پسرمان سرباز شده ما هم باید یک چیز‌هایی یاد بگیریم

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

بازداشت بازیگران امریکایی در تظاهرات ضد نتانیاهو در نیویورک 

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

سربازی را با مهارت‌آموزی پیوند بزنیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار