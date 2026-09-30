کد خبر: 1382134
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۴
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لاوروف: برای دفع تهدیدات مستقیم از قدرت نظامی استفاده می‌کنیم

5 وزیر خارجه روسیه گفت: اروپایی‌ها علیه مسکو جنگ براه انداخته‌اند و ما با قدرت نظامی به تهدیدات پاسخ خواهیم داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «تاس»، سرگئی لاوروف، رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه شب گذشته، در حاشیه بیست‌وسومین نشست سالانه باشگاه بین‌المللی گفت‌وگوی «والدای» در جمع خبرنگاران، اعلام کرد که این کشور برای مقابله با هر گونه تهدید مستقیمی علیه خود و دفع آن از تمامی توان نظامی خویش استفاده خواهد کرد.

لاوروف در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره علت حملات گسترده روسیه به زیرساختار‌های اوکراین، گفت: «اگر منظورتان نابودی زیرساخت‌هایی است که رژیم نازی حاکم بر کی‌یف با حمایت غرب برای جنگ علیه فدراسیون روسیه از آنها استفاده می‌کند، باید بگویم که بله، ما برای دفع هر نوع تهدید مستقیمی علیه خود مسلماً از قدرت نظامی استفاده می‌کنیم.»

او توضیح داد که این حملات با هدف از بین بردن تأسیسات نظامی است که کی‌یف با کمک کشور‌های غربی از آنها برای اقدام علیه روسیه استفاده می‌کند.

وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که کشور‌های اروپایی واقعاً علیه روسیه جنگ به راه انداخته‌اند. او گفت: «اینکه این جنگی است که اروپا علیه ما به راه انداخته، هیچ تردیدی برای من ایجاد نمی‌کند. ما مدت‌هاست درباره این موضوع صحبت می‌کنیم.»

سرگئی لاوروف به کمک‌های نظامی انگلیس و کشور‌های اروپایی به کی‌یف اشاره کرده و یادآور شد که موشک‌ها و پهپاد‌هایی که به اوکراین تحویل داده می‌شوند علیه روسیه به کار گرفته می‌شوند و نیرو‌های نظامی روسیه این تسلیحات را منهدم می‌کنند.

رادوسلاو سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان تأیید کرده که این کشور خود را برای مناقشه با روسیه آماده می‌کند. این سیاستمدار با لحنی خصمانه علیه روسیه سخن گفت و مسکو را به آنچه «تجاوز» علیه لهستان خواند متهم کرده و افزود که ورشو خود را برای «بازدارندگی» مسکو آماده می‌کند. 

لاوروف از لهستان خواست دکترین نظامی روسیه را مطالعه کند

وزیر خارجه روسیه در واکنش به برنامه‌های لهستان برای احداث کارخانه تولید موشک‌های سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت در خاک این کشور، از ورشو خواست دکترین نظامی روسیه را با دقت مطالعه کند.

ماگدالنا سوبکوویاک-چارنتسکا، معاون وزیر دفاع لهستان چند روز قبل پیشنهاد کرد کارخانه‌ای برای تولید موشک‌های سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت در خاک این کشور راه‌اندازی شود. وی همچنین افزود که لهستان خواستار استقرار مرکز خدمات پاتریوت در خاک خود و سپس راه‌اندازی تولید داخلی این موشک‌هاست. به گفته وی، تصمیم نهایی درباره این موضوع به کی‌یف بستگی ندارد.

لاوروف در این باره گفت: «ببینید، ما در این زمینه دکترین داریم، دکترین نظامی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بار‌ها به آن استناد کرده و من به مقامات ورشو توصیه می‌کنم بخش مربوطه این سند نظامی را با دقت مطالعه کنند.»

عدم پاسخ مشخص آمریکا در خصوص وضعیت املاک دیپلماتیک روسیه 

سرگئی لاوروف در پاسخ سئوال دیگری یادآور شد که طرف روسی تاکنون از دولت دونالد ترامپ هیچ اظهارنظر امیدوارکننده‌ای درباره املاک دیپلماتیک روسیه در ایالات متحده دریافت نکرده است. او افزود: «از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ تاکنون هیچ اظهارنظر امیدوارکننده‌ای از سوی آمریکایی‌ها درباره این موضوع نشنیده‌ایم.»

 به گفته وی، طرف‌های روسی و آمریکایی هنوز دور بعدی رایزنی‌ها درباره «مسائل مورد اختلاف» دوجانبه را برگزار نکرده‌اند و کارشناسان باید زمان و مکان مشخص این دیدار را هماهنگ کنند. وزیر خارجه روسیه توضیح داد که این مذاکرات به شرایط فعالیت نمایندگی‌های دیپلماتیک دو کشور اختصاص خواهد داشت. املاک دیپلماتیک روسیه در ایالات متحده نیز همچنان از جمله موضوعاتی است که قرار است مورد بررسی قرار گیرد.

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، روسیه ، کی یف
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