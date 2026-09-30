اعلام آمادگی گروسی برای اعزام کارشناسان آژانس به ایران

جوان آنلاین: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با خبرگزاری ریانووستی گفت: این نهاد در صورت دریافت درخواست مربوطه آماده است فوراً بازرسان خود را برای ازسرگیری کامل فعالیتها در ایران اعزام کند.
به گزارش تسنیم، طبق نظر مقامات جمهوری اسلامی ایران بازرسی از سایتهای آسیب دیده در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران باید بر اساس شیوهنامه جدیدی صورت گیرد.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی پیشتر گفته بود: تا وقتی آژانس انرژی اتمی به وظایف خود عمل نمیکند و پروتکل جدیدی برای بازرسی از این مراکز تنظیم نشده امکان بازرسی آژانس از تأسیسات هستهای کشورمان، وجود ندارد.
وی افزود: طبق قانون مجلس، درباره مراکزی که هدف حمله نظامی قرار گرفتهاند، ابتدا باید وضعیت امنیتی سایتها مشخص شود و آژانس نیز باید برای نحوه بازرسی از این مراکز، پروتکل مشخصی داشته باشد.